WBC台日戰一票難求 蔡其昌：正規劃東京辦「台灣之夜」應援

WBC台日戰一票難求，中職會長、民進黨立委蔡其昌今日透露舉辦「台灣之夜」應援。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] WBC世界棒球經典賽門票昨日正式開賣，因湧入大量球迷搶票，售票系統一度當機，引發熱議。對此，民進黨立委、同時也是中華職棒會長的蔡其昌今（16）日受訪表示，整體售票狀況「遠遠超出預估」，不僅台日戰、台韓戰成為搶票焦點，連台灣對捷克的賽事門票銷售表現也異常亮眼，讓聯盟相當意外。

蔡其昌指出，原本評估最搶手的場次應該是台日大戰，其次才是台灣對韓國，沒想到昨天接獲幕僚回報，連台灣對捷克的門票都賣得非常好。他分析，捷克並非傳統棒球強國，當地球迷對棒球的關注度有限，因此這樣的銷售成績，幾乎可以確定多半是由台灣球迷購買，顯示國內球迷對國家隊的支持熱度已全面升溫。

不過，蔡其昌也坦言，本次門票銷售全數由日方主導，售票系統與方式皆掌握在主辦單位手中，聯盟雖已多次溝通，仍需尊重對方既有規劃，因此目前只能請球迷朋友自行設法購票。他也透露，據了解可能仍有部分門票尚未完全售出，但實際剩餘數量與場次仍需進一步查證，待確認後會再對外說明。

針對最難買到門票的台日戰，蔡其昌進一步說明，聯盟已結合民間募資平台與台灣相關團體發起行動，他本人也將響應，希望能在東京市區尋找合適的室內場地，舉辦類似「台灣之夜」的應援晚會。讓當天未能成功購票的台灣球迷，也能齊聚一堂，共同為國家隊加油。

蔡其昌表示，這樣的應援形式不僅能凝聚旅日與赴日球迷的情感，也可能成為一個相當有趣且具代表性的畫面。不過，相關規劃仍面臨場地借用與賽事公播權等挑戰，後續將由中華職棒聯盟與民間發起單位持續協調，希望能排除困難，順利促成這項應援計畫，讓更多球迷能以不同方式參與這場棒球盛事。

