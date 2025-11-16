WBC台灣同組對手！日本武士隊火力全開11比4大勝韓國 台灣教頭到場情蒐

日韓國家隊15日在東京巨蛋交手，日本武士隊展現強大火力，全場敲出12支安打、海灌11分，最終以11比4力退宿敵韓國，奪下強化試合首勝。中華隊總教練曾豪駒也親自到場情蒐，觀察明年經典賽可能碰上的對手。

韓國隊一度率先突破日本投手群，4局上，安賢珉先敲出兩分砲，宋成文隨即補上「背靠背」全壘打，單局取得3比0領先。不過日本隊很快回敬反攻，4局下野村勇選到保送後，代打中村悠平敲出二壘安打，牧秀悟、西川史礁接連安打建功，日本隊迅速把比分扳成3比3。

進入5局下，日本火力徹底引爆，單局打了11個人次、敲出5支安打、選到3次四死球，大量灌進6分。井端弘和監督的代打策略再次奏效，岸田行倫在滿壘時一棒轟出三分砲，重擊韓國中繼投手李浩成，也讓日本隊將比分大幅拉開至9比3。

韓國隊在8局上由申珉宰敲出二壘安打，再靠高飛犧牲打與日本內野失誤追回1分，但無力改變戰局。8局下日本再次展開攻勢，石上泰輝保送、小園海斗安打、西川史礁再度獲保送後，若月健矢敲安，加上佐佐木泰也的雙殺打補進2分，日本最終以11比4終場奠定勝利。日本隊多人有亮眼表現，小園海斗、西川史礁都敲出雙安；替補上場的石上泰輝靠耐心選球獲得3次四死球，整場上壘率百分百。韓國部分，申珉宰單場5打數3安打，是全隊最佳打者。

投手方面，日本先發曽谷龍平表現穩健，投3局「9上9下」無失分。森浦大輔雖在1局內挨兩轟失3分，但後續松本裕樹、北山亘基合力壓制，藤平尚真失1分但為非自責，終場由平良海馬無失分關門。值得注意的是，日本已對韓國取得「10連勝」，自2015年世界12強四強賽後，韓國已10年未能從日本手中拿下一勝。韓國總教練柳志炫賽前曾指出，此次交流賽是準備WBC的重要時機，但韓國仍難突破日本封鎖。

2026年世界棒球經典賽分組，台灣隊被分在C組，與日本、韓國、澳洲及捷克同組。由於日本與韓國都是亞洲傳統強隊，澳洲近年表現穩定，捷克也在上一屆賽事展現相當戰力，因此C組被視為競爭激烈的分組。此外，中華隊總教練曾豪駒與情蒐小組今日也抵達東京巨蛋現場觀察，他更在Threads分享觀賽畫面，並寫下「初體驗」三字，顯示對日韓對決相當關注。

