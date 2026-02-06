WBC台灣隊名單公布 30人正式到位

台灣代表隊開訓典禮全體合影。（圖：運動部提供）

世界棒球經典賽（WBC）即將於 3 月登場，主辦單位美國職棒大聯盟（MLB）今日透過 MLB Network 公開 20 支參賽隊伍的最終 30 人名單。其中，台灣隊陣容正式曝光，共編列 16 名投手、3 名捕手與 10 名野手，台美混血好手龍以及費柴德也名列其中，確定披上台灣隊戰袍出征經典賽。





MLB 今日以直播方式一次公布所有參賽國家名單，引發各國球迷關注。台灣隊本屆由總教練曾豪駒率軍，已於 1 月 15 日起在高雄國家訓練中心展開集訓，針對經典賽節奏進行備戰與調整。

廣告 廣告





從名單配置來看，台灣隊在投手戰力上投入較高比例，顯示教練團對投手輪值與牛棚深度的重視；捕手與野手配置則兼顧守備穩定度與攻擊火力。備受矚目的台美混血外野手費柴德，具備大聯盟實戰經驗，加入後也為台灣隊外野戰力增添深度與速度。





根據 MLB 官方公告，台灣隊 30 人名單正式底定，接下來將進入最後調整階段，並視賽前狀況進行戰術演練與角色分工。隨著名單公布，經典賽開打倒數，台灣隊也將正式進入實戰備戰模式，力拚在國際舞台展現台灣棒球實力。

台灣隊30人名單如下：

投手（16人）-張奕、陳柏毓、鄭浩均、古林睿煬、徐若熙、胡智爲、林凱威、林詩翔、沙子宸、孫易磊、曾峻岳、張峻瑋、莊陳仲敖、陳冠宇、林昱珉、林維恩





捕手（3人）-蔣少宏、吉力吉撈．鞏冠、林家正





野手（11人）-張育成、鄭宗哲、江坤宇、李灝宇、龍（Jonathon Long）、吳念庭、林子偉、陳晨威、陳傑憲、林安可、費柴德（Stuart Fairchild）



