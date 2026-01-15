WBC台灣隊集訓啟動 陳傑憲續任隊長

陳傑憲續扛WBC台灣隊長。（劉祐龍攝影）





本次WBC台灣隊第一階段集訓名單共32人，開訓首日氣氛熱絡，現場吸引大批媒體關注。隊長陳傑憲受訪時表示，從報到那一刻起就能感受到各界對國家隊的高度重視，面對外界期待，選手唯一能做的就是專注準備，把狀態調整到最好，全力迎接接下來的挑戰，為台灣拚下最佳成績。

至於隊長人選，總教練曾豪駒笑說，其實自己都還沒開口，陳傑憲就已主動表態「沒問題」，成為毫無懸念的不二人選。曾豪駒指出，無論是在世界12強賽或經典賽資格賽，陳傑憲擔任隊長期間，都成功凝聚團隊向心力，角色表現相當稱職，也希望這樣的良好化學效應能持續延續到本屆經典賽。





台灣隊接下來將透過分階段訓練逐步調整戰力，教練團與球員目標一致，盼在世界棒球最高舞台上展現最佳競爭力。

第一階段集訓名單

投手有：林凱威、古林睿煬、林詩翔、李東洺、張奕、陳冠宇、王彥程、張弘稜、鄭浩均、吳俊偉、賴胤豪、韋宏亮、胡智爲、曾峻岳、莊昕諺、孫易磊。





捕手為吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏、戴培峰；內野手：鄭宗哲、王博玄、張政禹、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇；外野手：邱智呈、陳傑憲、林安可、宋晟睿、陳晨威。