WBC台灣30人正式名單揭曉 陳傑憲領銜、台美混血雙星首度入列

2026世界棒球經典賽（WBC）將於3月5日開打，大聯盟官方今日早上公布各隊30人正式名單。本屆台灣共挑選16名投手、3名捕手以及11名野手，隊長由12強率領台灣奪冠的陳傑憲再次領銜，台美混血的Jonathon Long、Stuart Fairchild也將首度披上台灣戰袍出賽。

2026WBC中華隊30人名單

投手(16人) 徐若熙、古林睿煬、孫易磊、張峻瑋、林昱珉、陳柏毓、莊陳仲敖、林維恩、張奕、陳冠宇、曾峻岳、鄭浩均、胡智爲、林詩翔、林凱威、沙子宸 捕手(3人) 吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏 內野手(7人) 鄭宗哲、李灝宇、張育成、林子偉、吳念庭、江坤宇、Jonathon Long 外野手(4人) 陳傑憲、林安可、陳晨威、Stuart Fairchild

廣告 廣告

本次30人名單中共有14名旅外好手參戰，包含在日職軟銀鷹的徐若熙與張峻瑋、火腿隊的古林睿煬與孫易磊，以及世界棒球12強賽冠軍投手林昱珉、WBC資格賽表現出色的林維恩等9名旅外投手。

旅外野手除混血雙星外，12強引導投手群繳出精采表現的林家正、去（2025）年首度在大聯盟出賽的鄭宗哲，以及被看好成為台灣下一位登上大聯盟選手的李灝宇，還有剛由中職轉戰日職西武獅的林安可皆順利入列。

在中職人選方面，同為12強冠軍班底的投手林凱威、陳冠宇、張奕，以及野手吉力吉撈．鞏冠、陳晨威、江坤宇等人均再次入選。另外還有統一獅資深投手胡智爲、兄弟鄭浩均、悍將曾峻岳及台鋼新科救援王林詩翔，為台灣添增厚實投手戰力。