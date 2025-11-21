WBC台灣43人名單出爐！明年1/15集訓 曾豪駒爭2台美混血選手加入

備戰2026世界棒球經典賽，總教練曾豪駒在選訓會議結束後表示，目前設定43人名單，展開第1階段集訓，並積極爭取兩名台美混血好手儘早來台投入集訓；另外，國際賭盤也展開預測，有運動博弈網站公開奪冠賠率，在全部20個參賽國中，中華隊奪冠賠率倒數第5。

日本球迷預測中華隊打線 43人名單明年1/15第一階段集訓

備戰2026世界棒球經典賽，中職聯盟20日召開選訓會議，曾豪駒透露，目前設定43人名單，預計明年1月15日展開第一階段集訓！

棒球球評許維智指出，台灣最大對手當然是韓國，另外還有澳洲跟捷克，捷克絕對可以贏，另一位棒球球評陳亞理則認為，到最後30人名單底定之前，可能還會有很多的選擇跟取捨，主要是因為一些球員目前仍然有傷病問題。

43人名單消息曝光後，有日本球迷預測中華隊名單，認為先發投手會是徐若熙，至於打線第一棒猜測是陳晨威、第二棒林立、第三棒張育成、第四棒林安可，接下來依序為台美混血好手「龍仔」隆恩（Jonathon Long）、台灣隊長陳傑憲、旅美好手李灝宇、鄭宗哲及「心靈捕手」林家正。

中華隊43人名單出爐，日本球迷預測先發名單。圖／台視新聞

對此，許維智認為這份預測名單陣容看起來不錯，不過因為這裡面沒有「費仔」費爾柴爾德（Stuart Fairchild）、江坤宇，大家都有很多討論，目前比較擔心的是投手群。

奪冠賠率出爐 中華隊倒數第5 遭日韓狠甩

另外，還有運動博弈網站近日公開明年經典賽的奪冠賠率，美國隊以1賠2.6高居榜首，日本隊1賠3.9緊追在後，中華隊則以1賠81位居倒數第五，僅贏過英國、捷克、尼加拉瓜、巴西隊，並不被外界看好！

運動博弈預測2026世界棒球經典賽奪冠賠率。圖／台視新聞

曾豪駒透露，近期徵詢選手意願，大部分都有披上國家隊戰袍的想法，但有些選手身上有點傷勢，仍須時間復原，同時也爭取兩名台美混血好手「費仔」和「龍仔」儘早來台加入集訓，和隊員們培養默契！

