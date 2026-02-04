WBC名單2／6揭 古林、孫易磊返春訓當「情蒐員」
WBC中華隊30人名單已經在昨天（3號）交給大聯盟，不過由於中職沒有要公開，因此外界要等到周五（6日）才能知道，到底會有誰呢？據了解，旅日3本柱，包含徐若熙、古林睿煬、孫易磊，他們之於中華隊的定位已經大致確認。
WBC中華隊30人名單已交給大聯盟，不過第一階段成員仍照常備戰，以中職為主，大部分旅外球員已回母隊春訓。
這是古林睿煬還有孫易磊，他們在春訓基地進行牛棚練投的畫面，在他們的中間這一位可是火腿鬥士隊的王牌投手伊藤大海，他是上一屆日本WBC冠軍隊伍的班底，而在這一次他也會代表日本隊出戰WBC，所以我們兩位投手距離大海這麼靠近，就被形容說，可以成為中華隊的情蒐員。
古林睿煬、孫易磊基本確定正選，而據了解兩人定位不同，古林跟在軟銀的徐若熙基本確定是中華隊先發主力，孫易磊可能會列入牛棚戰力，陳陳大丈夫陳冠宇比較晚加入集訓，週三首次進行站立式牛棚練投，牛棚投手教練王建民透露，他仍然在調整階段，慢慢進入狀況並沒有落後太多，而在2025奪下新人王，救援王的台鋼雄鷹投手林詩翔，透露有不斷找先輩請教，而他傳出已確定入選。
WBC中華隊總教練曾豪駒：「2／6一次去公布，在考量上面就是，目前每位選手每位投手，他們都是在整個季初的一個準備，所以在整個一個投球量，其實都不會負擔太重，所以說會去抓一個平均值出來，看怎麼樣去做搭配。」
選手努力拚，棒協理事長辜仲諒透露，已經在想獎勵方案。
棒球協會理事長辜仲諒：「主要還是韓國啦，我想我們中華隊應該有好的表現，兩隊（晉級），所以希望是我們跟日本。」
希望預言成功台日一起進8強，中華隊加油加油加油。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
WBC／台灣30人名單不鬆口！曾豪駒掙扎：這時間選確實快了點
WBC／日本武士隊經典賽30人名單出爐 最後1員是他
WBC／經典賽倒數！辜仲諒預言「台日會晉級」 正在想獎勵方案
其他人也在看
中職／和魔鷹成唯二洋砲 「邦力多」聽到譯名笑出來！曝來台打球感謝他
富邦悍將4日在嘉義展開春訓開訓，6位洋將全都現身，兩位新同學洋砲邦力多和洋投愛力戈受訪時除了談到加入中職的契機，邦力多聽到自己的中文名時還笑出來，認為聽起來蠻好聽的。
WBC/「台灣殺手」今永昇太落選日本隊！日媒點名最大遺珠
日本武士隊今（4）日正式公布30人名單，效力紅襪隊的外野手吉田正尚壓線入選，成為最後一席人選。不過名單出爐後，日本左投今永昇太意外未獲徵召，成為日媒點名的最大遺珠之一。
WBC／徐若熙「想證明台灣是強隊」！30人名單預測 江坤宇恐在邊緣
效力日職軟銀鷹的台灣「火球男」徐若熙近日首度進入牛棚練投，獲得球團高度讚賞，談到3月開打的經典賽，高機率作為中華隊一員的徐若熙，霸氣表示會全力以赴，證明台灣是一支強大的隊伍；至於中華隊30人最終名單將
WBC》古林睿煬狂飆153公里、孫易磊也有152公里 日媒：日本隊已感到威脅
2026年WBC世界棒球經典賽將於3月5日展開，中華隊持續在國訓中心訓練，而日職火腿隊台灣好手古林睿煬、孫易磊昨日已經開始實戰LiveBP，古林睿煬飆出153公里，並且豪速球連發，完全封鎖火腿主力打者，孫易磊也有152公里速球，被日本媒體《日本體育報》認為是日本隊極大威脅。
WBC／旅日投手月底返台進行交流賽 林岳平掛保證：一定會驚訝的！
台灣經典賽國家隊將在2月底和日本職棒福岡軟體銀行鷹、北海道日本火腿鬥士2支隊伍進行交流賽，屆時2隊的徐若熙、孫易磊和古林睿煬也會返台，對此投手教練林岳平也表示旅日選手不需擔心狀況，更叫大家要拭目以待，表示一定會感到驚訝。
經典賽》王建民坦言名單取捨兩難 古林睿煬、徐若熙以先發投手做規劃
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊昨天（3日）進行最終名單的討論，中華隊投手教練王建民表示好手眾多，挑選過程內心是蠻複雜，而他也透露旅日投手古林睿煬、徐若熙目前都規劃以先發投手做安排。
中職》秘書長楊清瓏證實 今年大巨蛋場次不比去年少
針對中信兄弟領隊劉志威在春訓開訓時提到，各隊今年台北大巨蛋的假日場次比前2年還少，中華職棒聯盟秘書長楊清瓏今天證實，大巨蛋本季的假日場次確實變少，主要是大部分賽事安排在平日，但總場次不會比去年少。中職日前公布的賽程表只有對戰組合，尚未確定比賽場地，楊清瓏表示，確定場地後的賽程表會在近期內公布，大巨蛋
中職》張育成春訓立下新目標 「日文變好」替為未來鋪路
中華職棒富邦悍將今天（4日）舉行春訓開訓，近期投入備戰2026年第六屆世界棒球經典賽的「國防部長」張育成也回到母隊參與儀式。在填寫個人年度目標時，張育成特別寫下「日文變好」。他表示，除了目前球隊教練團多由日籍教練組成，希望能加強溝通外，也不排除未來有赴日發展的可能性。
中職》林家正、鄭宗哲是否參加選秀 洪一中：他們會自己決定
台鋼集團斥資3億打造「皇鷹學院」，做為所屬棒、籃、排球3支球隊的訓練基地，台鋼雄鷹總教練洪一中透露，旅美球員林家正、鄭宗哲曾於上週前往參觀，他表示，不論兩人是否有意返台參加中職選秀，希望能讓台灣棒球再瘋狂一次。林家正、鄭宗哲目前隨經典賽台灣隊集訓，上週利用空檔到「皇鷹學院」參觀，洪總表示，他在閒聊時
經典賽》張育成給4度遭DFA的鄭宗哲建議 「做好自己，等待機會」
今天（4日）富邦悍將舉行開訓典禮，張育成也回到母隊出席活動，針對鄭宗哲休賽季遭4度DFA，也給了他一些建議，「現階段就是做好自己，該做的就做好，等待一個機會。」
WBC/首次實戰狀態好 古林睿煬盼下個月對決大谷翔平
北海道火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬今（3日）進行春訓首次的Live BP，合計5打席沒有被擊出安打，結束後接受訪問，他表示自己接下來在經典賽最想遇到的打者，就是大谷翔平。
經典賽》中華隊30人名單2月3日開會底定 2月6日上午8時MLB Network直播揭曉
大聯盟官方新聞公告，2026年第六屆世界棒球經典賽賽會參賽20國名單將在美國東部時間2月5日晚上7時於MLB Network獨家公佈，也就是台灣時間2月6日上午8時揭曉！
MLB》季後賽超量投球 史奈爾「手臂疲勞」趕不上道奇開季
道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）恐怕趕不上今年開季，美媒《加州郵報》報導，史奈爾延後冬季的投球訓練，因為他的左手臂感到「精疲力盡」，主要來自季後賽的耗損。史奈爾在季後賽登板6場，包含世界大賽G7的中繼，總計34局。
WBC》Soto後Machado也加入 多明尼加打線恐怖
繼週一(2日)大都會外野手Juan Soto、運動家投手Luis Severino等3位球員加入世界
中職》婉拒經典賽邀約 黃子鵬：還有很多很好的投手
去年季後行使自由球員權利後，黃子鵬以5年6600萬元大合約加盟台鋼雄鷹，他也因為要專心準備球季，婉拒今年經典賽台灣隊的邀約，在今天受訪時，他表示在轉隊之後除了專心備戰，還要安頓好家庭，並坦言：「去年球季其實已經有點起伏，也擔心沒有好的狀態，不能幫助到球隊。」他強調，其實還有很多很好的投手，這是他們應
WBC/日本隊第30人就是他 吉田正尚壓線入隊
日本國家隊稍早公布參加經典賽名單中的最後一人，就是今（4日）傳出獲得波士頓紅襪放行出賽的吉田正尚，而他在上屆賽會的表現令人印象深刻，不僅打了2轟，打擊率還超過4成。
中職》富邦悍將新年度口號「Blue Power 不一樣了」 執行副領隊林威助盼態度要充分展現
中華職棒大聯盟富邦悍將4日舉行開訓典禮，也公布年度口號「Blue Power 不一樣了」，對此執行副領隊林威助分享看法，表示，「觀念、細節也要同步地提升，態度要充分地展現在場上。」
年度戰績第一卻在台灣大賽飲恨 平野惠一認為是「不甘心」而非「失敗」
中信兄弟去年球季以70勝50敗稱霸中職，拿下年度第一，不過最終卻在組冠軍戰慘遭樂天「下剋上」痛失總冠軍，本季捲土重來，今天（2日）在屏東的訓練基地正式展開春訓，回顧去年的失利，平野惠一總教練並不認為是所謂的「失敗」，他用「不甘心」來形容去年的感受。
富邦悍將》目標「台灣一」 後藤光尊希望今年讓邦迷很開心
富邦悍將今在嘉義稻江舉行開訓儀式，日籍總教練後藤光尊今年自二軍升任一軍教頭，適逢悍將成軍10週年，他在新球季目標寫下「台灣一」。
WBC/吉田正尚獲紅襪放行 日本隊最後一個名額不一定給他
日本國家隊目前已公布29名球員將出賽，只剩下1名球員尚未被揭曉，今（4日）有媒體報導，波士頓紅襪外野手吉田正尚，已被母隊允許參賽，不過他會不會成為這最後一人，仍待名單正式公布後確認。