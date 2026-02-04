WBC名單2／6揭 古林、孫易磊返春訓當「情蒐員」

WBC中華隊30人名單已交給大聯盟，不過第一階段成員仍照常備戰，以中職為主，大部分旅外球員已回母隊春訓。（圖／東森新聞）





WBC中華隊30人名單已經在昨天（3號）交給大聯盟，不過由於中職沒有要公開，因此外界要等到周五（6日）才能知道，到底會有誰呢？據了解，旅日3本柱，包含徐若熙、古林睿煬、孫易磊，他們之於中華隊的定位已經大致確認。

WBC中華隊30人名單已交給大聯盟，不過第一階段成員仍照常備戰，以中職為主，大部分旅外球員已回母隊春訓。

這是古林睿煬還有孫易磊，他們在春訓基地進行牛棚練投的畫面，在他們的中間這一位可是火腿鬥士隊的王牌投手伊藤大海，他是上一屆日本WBC冠軍隊伍的班底，而在這一次他也會代表日本隊出戰WBC，所以我們兩位投手距離大海這麼靠近，就被形容說，可以成為中華隊的情蒐員。

廣告 廣告

古林睿煬、孫易磊基本確定正選，而據了解兩人定位不同，古林跟在軟銀的徐若熙基本確定是中華隊先發主力，孫易磊可能會列入牛棚戰力，陳陳大丈夫陳冠宇比較晚加入集訓，週三首次進行站立式牛棚練投，牛棚投手教練王建民透露，他仍然在調整階段，慢慢進入狀況並沒有落後太多，而在2025奪下新人王，救援王的台鋼雄鷹投手林詩翔，透露有不斷找先輩請教，而他傳出已確定入選。

WBC中華隊總教練曾豪駒：「2／6一次去公布，在考量上面就是，目前每位選手每位投手，他們都是在整個季初的一個準備，所以在整個一個投球量，其實都不會負擔太重，所以說會去抓一個平均值出來，看怎麼樣去做搭配。」

選手努力拚，棒協理事長辜仲諒透露，已經在想獎勵方案。

棒球協會理事長辜仲諒：「主要還是韓國啦，我想我們中華隊應該有好的表現，兩隊（晉級），所以希望是我們跟日本。」

希望預言成功台日一起進8強，中華隊加油加油加油。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／台灣30人名單不鬆口！曾豪駒掙扎：這時間選確實快了點

WBC／日本武士隊經典賽30人名單出爐 最後1員是他

WBC／經典賽倒數！辜仲諒預言「台日會晉級」 正在想獎勵方案

