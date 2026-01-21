WBC國手齊聚觀影《冠軍之路》 台灣隊長陳傑憲二刷感觸更深

陳傑憲連莊TEAM TAIWAN的隊長，二刷《冠軍之路》的他相比第一次觀影，帶著國手身分觀看更有感觸。（中華職棒大聯盟提供）

隨著2026年3月第六屆世界棒球經典賽（WBC）進入倒數，中華職棒20日於高雄特別包場放映熱血紀錄片《冠軍之路》，為正在國訓中心集訓的中華隊戰士們打氣。這場放映會不僅匯聚了王建民、彭政閔等傳奇教練團，更邀請到奧運金牌林郁婷、銀牌楊勇緯、銅牌羅嘉翎等國家級好手跨界助陣。台灣隊長陳傑憲在觀影後感性表示，穿上國家隊球衣重溫這部片，肩膀上的責任感與榮耀感讓他「壓力倍增」，卻也更堅定與團隊並肩作戰的決心。目前《冠軍之路》的全台票房已突破6千萬元。

此次活動由中華職棒會長蔡其昌發起，總教練曾豪駒率領豪華教練團全體出席。除了棒球戰友，奧運拳擊金牌林郁婷、柔道男神楊勇緯、跆拳道女神羅嘉翎的現身，象徵著台灣運動員不分項目、彼此守護的精神。蔡其昌會長笑稱自己已「7刷」此片，更在現場開起球員玩笑，叮囑大家比賽與婚事要兼顧，免得重演片中黃恩賜「人形立牌出席婚禮」的幽默橋段，輕鬆氣氛讓集訓中的緊繃情緒得以釋放。

奧運拳擊金牌林郁婷、跆拳道女神羅嘉翎現身觀影，現身觀影，象徵著台灣運動員不分項目、彼此守護的精神。（中華職棒大聯盟提供）

總教練曾豪駒分享，片中一句「成功帶來喜悅，失敗給你經驗」是他帶隊的核心信念。他希望這部紀錄片不只是感動，更能讓選手在面對高壓國際賽時，即便害怕失敗，也能勇於挑戰自我。導演龍男・以撒克・凡亞思也現身致意，期許這部片能陪伴大家一路挺進3月經典賽，再次創造屬於臺灣的冠軍奇蹟。

彭政閔以打擊教練身分來觀影。（中華職棒大聯盟提供）

二刷紀錄片的陳傑憲則展現出隊長的細膩思維。他表示相比於第一次觀影的輕鬆，這次帶著國手身份觀看，讓他更有感觸：「我很幸運有一群這麼棒的隊友與後勤，不用像個人運動員獨自站在場上。這次複習是為了學習如何更好的溝通與凝聚，帶領團隊打出勝仗。」

《冠軍之路》不僅記錄了台灣棒球的巔峰與低谷，更在WBC前夕成為球員們心靈的「補給站」。中華職棒期盼透過這場觀影，讓選手們找回「為何而戰」的初心，將全台灣的集氣與祝福帶上球場，爭取最高榮譽。

