WBC場外「台灣之夜」5000席秒殺 蔡其昌：要逼會長再去租顆蛋？

民進黨立委蔡其昌。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] WBC世界棒球經典賽將在3月正式開打，台灣對上日本的比賽將在3月6日舉行，門票幾乎不分主客場已被日本在地搶售一空，中職會長蔡其昌也在東京租借3場地將舉辦海外直播派對，而5000位名額在今（30）日中午一開賣就秒殺。對此，蔡其昌在社群貼文喊「台灣人的狼性是不是要逼會長再去租一顆蛋啊。」

蔡其昌日前在立院受訪時表示，聯盟已結合民間募資平台與台灣相關團體發起行動，他本人也將響應，希望能在東京市區尋找合適的室內場地，舉辦類似「台灣之夜」的應援晚會。讓當天未能成功購票的台灣球迷，也能齊聚一堂，共同為國家隊加油。

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽倒數49天，預賽於今年3月在東京巨蛋登場。(圖為2026 世界棒球經典賽台灣隊合照) 圖：取自運動部臉書

本次「台灣之夜」活動在台灣駐日代表處、文化總會、中華職棒和嘖嘖募資平台等各方合作，在東京租借3處合計容納5000人的場地，比賽畫面則是目前已通過初步審查。

不過，今日中午「台灣之夜」活動在中午12點正式開賣，而一開賣5000席立刻秒殺。不禁讓蔡其昌在社群貼文直言，「東京場外5000席秒殺⋯你們這些台灣人的狼性是不是要逼會長再去租一顆蛋啊」。

