WBC官方回顧王建民傳奇時刻 2013年「12局零失分」成經典

世界棒球經典賽（WBC）即將於今年3月開打，各國代表隊名單也逐漸成形，經典賽官方社群平台也提前啟動「預熱模式」，回顧歷屆賽事中的經典瞬間與傳奇球星。官方首則貼文便點名「建仔」王建民，重溫2013年經典賽留下的史詩級表現。

官方貼文特別回顧王建民在2013年經典賽，以自由球員身分披上中華隊戰袍，先發出賽兩場，合計12局投球未失分，成為該屆賽事最具代表性的投手之一，也因此被官方評選為「賽事傳奇」。貼文中同時分享王建民當年投球的精采片段，引發不少老球迷湧入留言回憶其巔峰時期的風采。

2013年經典賽預賽階段，中華隊於洲際棒球場迎戰澳洲，王建民掛帥先發，主投6局無失分，幫助球隊以4比1拿下開門紅。

隨後進入八強複賽，中華隊前進東京巨蛋，迎戰日本武士隊，王建民再度繳出6局無失分的壓制內容，展現伸卡球的極致威力，儘管中華隊最終在延長賽以3比4飲恨，仍寫下隊史經典一役。

該屆賽事中華隊最終止步八強，但已締造經典賽史上最佳排名，而王建民連續12局零失分的演出，至今仍被視為經典賽舞台上的傳奇篇章。

值得一提的是，該則官方貼文底下也吸引韓國球迷留言詢問王建民的生涯背景，不少資深球迷隨即補充，王建民曾是洋基王牌投手，連續兩年拿下19勝，並在賽揚獎票選中名列前茅，再度掀起一波跨世代的棒球回憶。



