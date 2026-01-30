WBC官方回顧王建民傳奇時刻 2013年「12局零失分」成經典
世界棒球經典賽（WBC）即將於今年3月開打，各國代表隊名單也逐漸成形，經典賽官方社群平台也提前啟動「預熱模式」，回顧歷屆賽事中的經典瞬間與傳奇球星。官方首則貼文便點名「建仔」王建民，重溫2013年經典賽留下的史詩級表現。
官方貼文特別回顧王建民在2013年經典賽，以自由球員身分披上中華隊戰袍，先發出賽兩場，合計12局投球未失分，成為該屆賽事最具代表性的投手之一，也因此被官方評選為「賽事傳奇」。貼文中同時分享王建民當年投球的精采片段，引發不少老球迷湧入留言回憶其巔峰時期的風采。
2013年經典賽預賽階段，中華隊於洲際棒球場迎戰澳洲，王建民掛帥先發，主投6局無失分，幫助球隊以4比1拿下開門紅。
隨後進入八強複賽，中華隊前進東京巨蛋，迎戰日本武士隊，王建民再度繳出6局無失分的壓制內容，展現伸卡球的極致威力，儘管中華隊最終在延長賽以3比4飲恨，仍寫下隊史經典一役。
該屆賽事中華隊最終止步八強，但已締造經典賽史上最佳排名，而王建民連續12局零失分的演出，至今仍被視為經典賽舞台上的傳奇篇章。
值得一提的是，該則官方貼文底下也吸引韓國球迷留言詢問王建民的生涯背景，不少資深球迷隨即補充，王建民曾是洋基王牌投手，連續兩年拿下19勝，並在賽揚獎票選中名列前茅，再度掀起一波跨世代的棒球回憶。
更多鏡報報導
MLB百大新秀未見台將 林維恩、李灝宇雙入選官網「百大遺珠」
鄧愷威轉戰太空人！成旅美生涯第三隊 美媒解析：先發後援兩相宜
徐若熙傳獲軟銀「開綠燈」放行 美媒看好中華隊WBC有「抗日」本錢
獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復
其他人也在看
MLB／鄧愷威7年巨人生涯告終 IG中英文破千字長文發聲了
台灣旅美好手鄧愷威30日被交易到太空人，告別效力7年的巨人，隨後他馬上在個人IG分別用中英文吐心聲，除了感謝巨人的栽培和太空人的肯定，他也感激一路上球迷的陪伴與支持，未來會帶著這份力量繼續成長和突破。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6則留言
經典賽》大谷翔平對台灣扛第一棒最理想 日本名將解釋原因
3月開打的世界棒球經典賽，衛冕軍日本隊開幕戰就要強碰台灣隊，外界關注大谷翔平在盃賽的棒次，前日本名將井口資仁認為，大谷翔平擔任開路先鋒是最佳選擇。井口資仁在日本運動入口網《Sportsnavi》專欄表示，單單就「拉抬球隊氣勢」這點來說，大谷就足以適任第一棒，「如果都把大聯盟組往前段棒次擺，可能會看不自由時報 ・ 1 天前 ・ 14則留言
道奇X因子！佐佐木朗希辭退WBC拚先發輪值 主帥點出關鍵：需練第三球種
洛杉磯道奇隊對於新賽季的戰力布局大致底定， 美國時間 2 月 13 日將在亞利桑那展開春訓。然而相較於大谷翔平、Mookie Betts 與 Freddie Freeman 等核心球星的穩定，邁入大聯盟第二個賽季的 24 歲日本強投佐佐木朗希，仍是陣中最大的變數與謎團。鏡報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
經典賽／外媒暢聊C組情勢 稱台灣最被低估「比南韓晉級機率更高」
世界棒球經典賽各組預賽將上演5搶2，中華隊爭取繼2013年後再次前進八強，外媒討論中華隊晉級可能性，認為是不能忽視的一股勢力，記者杜達（Jeff Duda）更說：「對我來說，中華隊比起南韓隊明顯...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前 ・ 22則留言
WBC中華隊公布名單倒數！曾豪駒：預計帶15至16位投手
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導隨著世界棒球經典賽（WBC）將於3月開打，中華隊總教練曾豪駒透露，完整30人名單將由大聯盟（MLB）於2月6日統一對外公布，球...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
WBC》中華隊利多！外媒傳徐若熙、林昱珉等6大強投獲放行
備戰3月世界棒球經典賽（WBC），中華隊投手陣容傳出振奮消息！長期關注國際棒壇的美國記者杜達（Jeff Duda）指出，多位效力於美、日職棒的潛力強投已陸續獲得所屬球團「開綠燈」放行，確定將披上中華隊戰袍。其中，旅日球星徐若熙與響尾蛇左投林昱珉的參賽許可，無疑為中華隊先發輪值注入兩劑強心針。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 12則留言
CPB》深圳藍襪晉級總冠軍賽！上海正大龍與海州海俠29日外卡賽 曹錦輝預計登板對決林益全
中國城市棒球聯賽CPB立春聯賽例行賽在28日結束，29日開始季後賽，深圳藍襪取得例行賽第一名直接晉級總冠軍賽，第2名上海正大龍與第3名福州海俠在29日進行冠軍外卡賽，代表福州海俠的曹錦輝預計29日將會登板。TSNA ・ 1 天前 ・ 16則留言
高雄棒球老園丁 前台電成棒隊總教練陳哲祥病逝
記者王正平／高雄報導 為台灣基層及業餘棒球扎根四十多年的前台電成棒隊總教練陳哲祥，二…中華日報 ・ 1 天前 ・ 4則留言
MLB》鄭宗哲多次DFA仍正向面對「我有信心我能在大聯盟打球」
我國旅美好手鄭宗哲近日返台，積極備戰2026年第六屆世界棒球經典賽，並加入中華隊集訓行列。不過，在集訓期間他多次被母隊指定讓渡（DFA），外界也擔心此事是否會影響他的訓練。對此，鄭宗哲正向看待，並直言：「我有信心我能在大聯盟打球。」Yahoo運動 ・ 1 天前 ・ 11則留言
NPB》軟銀寄與厚望！徐若熙目標每年10勝 期許自己3年後挑戰大聯盟
味全龍「龍之子」徐若熙在季後行使海外自由球員權利，新賽季確定轉戰日職加盟福岡軟體銀行鷹。軟銀今天（2緯來體育台 ・ 19 小時前 ・ 16則留言
MLB》林維恩受邀運動家隊大聯盟春訓 參加經典賽增變數
運動家隊旅美小將林維恩傳來好消息，獲邀參加運動家隊大聯盟春訓，向大聯盟更邁進一步，但也為參賽世界棒球經典賽增加變數。TSNA ・ 1 天前 ・ 9則留言
經典賽》韓媒推測 混血強投懷特代表南韓參賽機會不大
南韓連3屆WBC經典賽在預賽就遭淘汰，今年積極備戰，目標晉級8強前進美國，可望找來兩大韓裔大聯盟好手助陣，包括紅雀牛棚大將歐布萊恩（Riley O'Brien）和老虎外野手瓊斯（Jahmai Jones），至於效力韓職SSG登陸者的韓美混血強投懷特（Mitch White），韓媒《朝鮮日報》推測參賽自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
運動家春訓名單出爐！20歲林維恩獲邀、莊陳仲敖有望同隊較勁
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導美國職棒大聯盟（MLB）奧克蘭運動家今（29）日公布今年春訓非40人名單受邀球員名單，共有31名球員獲得參與大聯盟春訓營...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB／不要3屆賽揚韋蘭德 太空人換鄧愷威！被讚這算盤「低風險高彈性」
太空人30日從巨人網羅台灣旅美好手鄧愷威，外媒認為鄧愷威不管是在薪資空間運用或是投手調度彈性上都具有優勢，這也是為何太空人選擇找來鄧愷威，而非和3屆賽揚韋蘭德（Justin Verlander）再續前緣的主因。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2則留言
經典賽》牛棚練投導入計時器 林岳平擔心旅日投手能否適應
經典賽台灣隊牛棚練投開始導入投球計時器，投手教練林岳平認為，旅美與中職投手都有實戰經驗，差別在於秒數稍微縮短，比較擔心旅日投手無法快速適應。林岳平指出，根據經典賽的規定，投手在壘上無人15秒、壘上有人18秒內必須完成投球，旅美與中職投手只要把原本習慣的秒數再縮短，日職還沒有導入投球計時器，旅日投手可自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
WBC/13年表現太神勇 王建民被讚經典賽傳奇
2026年世界棒球經典賽即將開打，WBC官方IG近日也開始發文回顧過去幾屆的精華片段，然而就在今天（30日），官方PO出一段王建民於2013年為中華隊效力時的投球片段，並直呼他是「經典賽傳奇」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
WBC/中華隊「30人名單」2/6公布 投手至少15位
中華隊持續備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），總教練曾豪駒透露，完整30人名單預計由美國職棒大聯盟（MLB）在台灣時間2月6日統一對外發布，本屆將帶15到16名投手應戰，較2023年僅攜帶14名投手多出一至兩位。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鄧愷威將效力太空人！巨人隊獲捕手新秀 交易尚待雙方球團確認
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導據太空人隨隊記者透露，休士頓太空人與舊金山巨人達成交易，台灣右投鄧愷威將效力太空人，巨人隊則獲得捕手新秀維拉瑞...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
經典賽》鄭宗哲返美備戰春訓 江坤宇送祝福：「今年絕對有機會上大聯盟」
2026年第六屆世界棒球經典賽中華隊進入第3週集訓，旅美好手鄭宗哲於28日訓練結束後離隊返美，投入大聯盟春訓行列。這段時間與他一同訓練的中信兄弟游擊手江坤宇坦言獲益良多，並送上祝福，直言鄭宗哲今年「絕對有機會升上大聯盟」。Yahoo運動 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
WBC／2013年表現太狂！王建民獲讚經典賽傳奇
WBC／2013年表現太狂！王建民獲讚經典賽傳奇EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 發表留言