WBC怎擊敗大谷？ 李洋：國訓運科中心可商議數據

運動部長李洋首次到教育委員會進行業務報告。（圖／東森新聞）





運動部長李洋首次到教育委員會進行業務報告，被問到「大谷翔平將代表日本隊出戰明年世界棒球經典賽，我們要如何戰勝大谷」。對此，李洋強調，國訓運科中心將透過科學數據分析，研究如何破解大谷翔平。

洛杉磯道奇巨星大谷翔平宣布，將代表日本隊出戰明年世界棒球經典賽。李洋在委員會備詢時，也少不了被問到對應策略。他表示，國家運動科學中心有許多先進設備與專業人才，會與團隊商議，透過科學數據分析找出破解方法。

李洋站得筆直，身體明顯僵硬，答詢時後方幕僚頻頻打PASS。立委萬美玲甚至出聲要求幕僚不要干擾部長，強調要相信他能自行回答。身為奧運羽球男雙二連霸金牌得主的李洋，如今也得跨領域談棒球。尤其大谷翔平宣布參戰WBC，2026年3月6日將碰頭中華隊，外界關注我方該如何因應。

立委葉元之詢問，針對大谷翔平這類明星球員，運動部可以提供哪些技術協助。李洋回應，國訓運科中心具有科技研發能力，但能否針對大谷進行分析仍需商議。

大谷翔平打擊無死角，揮棒速度快，各種角度的球都能轟出場外。大谷宣布參戰後，震撼球壇，連韓媒都憂心是否該放棄對日本的勝算，形容消息如同災難。依照數據分析，大谷近期較不擅長應付「揮臂角度較低的左投」。若能借助鄧愷威、林昱珉，以及中職徐若熙、曾峻岳、王志煊等強投奇襲，有機會壓制大谷，為中華隊創造勝機。大谷翔平魅力席捲全球，如何因應大谷也成了部長李洋備詢時的必考題。

