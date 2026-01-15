WBC懶人包/門票今開搶！海外售票、台灣賽程、直播資訊全攻略

WBC經典賽C組預賽門票今日開賣，想前往東京巨蛋為台灣隊加油的球迷朋友，可透過線上售票平台購票。翻攝悍創運動行銷臉書



2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）倒數49天，台灣隊所在的C組門票即將於台灣時間今日（1/15）晚間6點準時開賣，販賣方式採先搶先贏，《太報》為讀者整理最新WBC經典賽搶票資訊，包括經典賽門票哪裡買、各通路購票方式、門票該買哪一區，讓想要前進東京為台灣加油的球迷朋友一次全看懂。

C組門票幾點開賣？

本次經典賽C組賽事門票將於今日晚間6點全面開賣，並且分為日本國內販售與海外販售。由於此次售票並非採取抽選制，而是「先搶先贏」，提醒球迷朋友務必注意售票時間，以免向隅。

門票哪裡買？四種購票方式一次看懂！

此次經典賽共有4個線上平台販售賽事門票，分別為日本eplus、海外eplus、Lawson Ticket以及Ticket Pia，另外東京巨蛋也會開放現場排隊購票，不過僅限於日本隊以外的賽事。因此想要親自進場觀看台日大戰的球迷，務必使用線上平台提早購票。

線上販售4大平台如下：

海外eplus

售票場次：C組全場次賽事

售票時間：1月15日18：00起

售票對象：僅限海外，無需申辦會員，付款需使用信用卡

門票形式：手機電子票

領票地點：手機收票

張數限制：單筆訂單最多4張

日本eplus

售票場次：C組全場次賽事

售票時間：1月15日18：00起

售票對象：僅日本國內，需申辦會員，包含日本電話號碼、收件地址

門票形式：實體紙本票

領票地點：日本7-11、全家

張數限制：單筆訂單最多4張

Lawson Ticket

售票場次：C組全場次賽事

售票時間：1月15日18：00

售票對象：僅日本國內，需日本當地網路與申辦會員，包含日本電話號碼、收件地址

門票形式：實體紙本票

領票地點：Lawson

張數限制：單筆訂單最多4張

Ticket Pia

售票內容：C組非日本隊賽事

售票時間：1月15日18：00起

售票對象：不限，需申辦會員，包含日本電話號碼、收件地址

門票形式：實體紙本票

領票地點：日本7-11、全家

張數限制：單筆訂單最多4張

由於後面三個線上售票平台皆會用到日本電話號碼和收件地址，因此對於台灣球迷朋友來說，最方便的購票方式，就是在門票開賣前提早準備好信用卡，並於開賣後進入海外eplus網站購票。

除了線上售票平台，東京巨蛋現場也將於1月16日上午10點至下午4點現場販售日本隊以外的賽事，每場次最多可購買8張門票，若是球迷朋友恰巧在東京巨蛋附近，也可前往現場碰碰運氣。

門票票價、座位圖

2026經典賽C組門票，共分為「日本戰」（日本隊出賽的場次）、「日本戰以外」（非日本隊出賽的場次）、「日本戰4場全買」（日本戰4場套票）、「10場比賽全買」（C組賽事全包）等4種。

票價和座位圖部分，則分為「日本戰」和「日本戰以外」，其中包含3月6日台日大戰在內的「日本戰」票價較貴、門票也相對較難購買，提醒想到現場為台灣隊應援的球迷朋友，務必要盡早購票。

3月6日台日大戰座位圖。翻攝自WBC售票網站

3月8日台日大戰票價表。翻攝自WBC售票網站

經典賽預賽C組中華隊出賽場次，3月5日（澳洲）、3月7日（捷克）座位圖。 翻攝自WBC售票網站

經典賽預賽C組中華隊出賽場次，3月8日韓國）座位圖。翻攝自WBC售票網站

經典賽預賽C組中華隊出賽場次，3月5日（澳洲）、3月7日（捷克）、3月8日（韓國）門票價格。翻攝自WBC售票網站

C組台灣隊賽事應援區域：

3月5日vs澳洲：三壘指定席A部分區域、三壘指定席B

3月6日vs日本：左外野部分區域

3月7日vs捷克：三壘指定席A部分區域、三壘指定席B

3月8日vs韓國：一壘指定席A部分區域、一壘指定席B

台灣隊賽程

本屆賽事台灣隊將於3月5日上午11點對戰澳洲，隔日（3/6）晚上6點對戰日本後，3月7日「晚接午」對上在Ｃ組實力稍遜的捷克，3月8日中午11點在對上前一天晚上剛對上日本的韓國。這場台韓大戰，也被視為決定C組晉級複賽名單的關鍵戰役，不過韓國前一天晚上才剛打完日本，隔日中午馬上又要對上台灣，在調度安排上，台灣隊稍占優勢。

2026經典賽台灣隊預賽賽程。Gemini製圖

直播資訊

電視直播：

東森電視（有線平台）

台視主頻

MOD直播：

愛爾達體育台

網路直播：

Hami Video

ELTA.tv

