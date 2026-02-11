WBC日本強投菅野智之加盟洛磯 社群發文高喊：Let's go！

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

原本效力於巴爾的摩金鶯隊、目前處於自由球員狀態的36歲日籍強投菅野智之，於今（11）日傳出重大簽約消息，正式與科羅拉多洛磯隊達成一年合約協議。隨後菅野本人也在個人社群平台X上更新動態，上傳了一張洛磯隊球帽搭配背號「19」號日本國家隊「侍日本」條紋球衣的照片，並興奮地寫下「Let's go!」，不僅向球迷宣告新東家落定，更展現出即將代表日本出征2026年經典賽（WBC）的昂揚鬥志。

根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）披露，菅野智之此次與洛磯隊簽下的合約內容，包含510萬美元（約1.6億台幣）的保障年薪，並附帶激勵獎金條款。此外，洛磯球團展現高度誠意，為菅野配備了專屬翻譯與訓練員，並提供6張往返美日的商務艙機票，生活配套完善。這也是洛磯隊在季後人事大整頓、更換管理階層後，繼右投羅倫森（Michael Lorenzen）後的第二波重大補強，顯見球團對這名資深右投經驗值的看重。

回顧菅野智之去年從讀賣巨人隊轉戰大聯盟的首個賽季，他在金鶯隊繳出了30場先發、10勝10敗、防禦率4.64且投出106次三振的穩健成績。雖然數據並非頂尖，但其吃局數的能力與穩定度在大聯盟自由市場仍具吸引力。隨著新球季合約塵埃落定，菅野接下來將全身心投入侍日本隊的集訓，與陣中多位旅美大將攜手，全力為日本挑戰WBC連霸。不少日本球迷也在社群上紛紛送上祝福。



