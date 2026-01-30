WBC東京台灣之夜5千席秒殺 蔡其昌笑喊：逼我再租顆蛋？

WBC經典賽東京場外的台日大戰「台灣之夜」應援活動話題爆棚，5000個名額於今天(30日)中午一開賣即瞬間秒殺。一手催生構想的中職會長蔡其昌也忍不住在社群媒體上幽默回應：「東京場外5000席秒殺⋯你們這些台灣人的狼性，是不是要逼會長再去租一顆蛋啊？」

蔡其昌28日在國訓中心透露，在駐日代表處、文化總會，以及多位在日台灣人的努力下，考量球迷觀賽時可能受寒，已成功於東京市區租借三處可容納千人以上的室內集會場所，舉辦直播應援派對，合計可集結近5000名在東京的台灣球迷，一同為國家隊加油。

此外，WBC台日賽的公播權也已通過初步審查，後續仍待相關程序完成。蔡其昌當時也預告，30日中午主辦團隊將在嘖嘖平台開設「東京應援專區」，供球迷認購參與。

沒想到活動正式開賣後，5000席名額瞬間秒殺，讓蔡其昌也直呼意外，再度於社群發文打趣表示：「你們這些台灣人的狼性是不是要逼會長再去租一顆蛋啊？」，「是東京，不是東區、東港欸！」

30日晚間，蔡其昌也趁立法院開會空檔開直播回應球迷提問。他坦言，「東京應援之夜」僅鎖定台日大戰，無法再加開其他場次，也表示，若台灣各縣市首長熱愛棒球，在賽事期間舉辦直播派對，相信也能讓更多球迷一起感受應援熱潮。