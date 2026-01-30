WBC東京場外「台日大戰轉播」募資席次秒殺 蔡其昌：是不是要逼會長再去租顆蛋

募資平台今天開賣東京「台日大戰轉播」5,000席次，短短20分鐘就被搶光，讓蔡其昌po文直呼，「你們這些台灣人的狼性 是不是要逼會長再去租一顆蛋啊」。（翻攝自蔡其昌臉書）

WBC世界棒球經典賽即將在3月登場，有許多台灣民眾早就搶買日本機票，打算到現場支持台灣隊，但東京巨蛋內的比賽門票釋出後場場秒殺，中職會長蔡其昌在東京租借場地打算進行「台日大戰轉播」，今（30）日在募資平台開放「保證入場資格」的席次，結果短短20分鐘就被搶購一空，蔡其昌po文表示，「5,000席秒殺……你們這些台灣人的狼性 是不是要逼會長再去租一顆蛋啊」。

WBC東京巨蛋門票開賣後，熱門「台日大戰」直接秒殺，不僅一票難求，網路上也出現許多高價黃牛票。蔡其昌等人發起「Team Taiwan 挺台灣！與棒球英雄前進東京」募資活動，今天中午12點開放「東京台日大戰轉播」保證入場資格的席次，開賣短短20分鐘就被搶光，讓許多沒買到的球迷感到可惜。

蔡其昌下午1點左右於臉書po文，提到東京場外5,000席秒殺，「你們這些台灣人的狼性 是不是要逼會長再去租一顆蛋啊」。有許多網友湧入留言，「會長，還有好多人沒搶到票，請直接租一顆蛋吧」「一家四口只搶到兩個資格！」「許願明治神宮棒球場大螢幕轉播，謝謝會長」「會長你怎麼有自信再一顆就夠」「很好奇比賽期間到底有多少台灣人在東京了」。

對此，募資活動主辦方回應，「沒搶到東京席位？別失望，這場應援還有更大的目標等著我們！」雖然東京轉播會場的空間有限，但我們對台灣英雄的熱情沒有上限，我們的最終夢想，是解鎖2,450萬的「台灣場戶外應援派對」！「讓我們把這份『沒搶到票的不甘心』，轉化為讓『凱道應援』成真的最強動力！」

