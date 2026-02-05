WBC東京應援席爆超賣爭議 主辦單位深夜致歉並尋獲替代場地

「2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫」東京轉播應援席次爆出超賣爭議。圖／翻攝自嘖嘖

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，台灣隊預計於3月5日至8日在東京巨蛋迎戰澳洲、日本、捷克及韓國。然而，由民間發起的「2026 Team Taiwan 挺台灣應援計畫」東京轉播應援席次卻爆出超賣爭議，引發大批球迷不滿，擔心遠赴日本恐面臨無處應援的窘境。主辦單位昨日深夜發布緊急聲明道歉，表示已尋獲容量更大的替代場地，並將對受影響的贊助人提出補救方案。

此次爭議源於募資平台的售票資訊與流程混亂。多位消費者指出，募資頁面在席次售罄後並未即時顯示「額滿」標示，亦未事先說明須在指定時間前完成付款才具備有效身分。此外，4人套票較晚開放購買，導致部分先行下單的球迷選擇退掉原訂單改買套票，最終卻因席次分配機制欠周，落入兩頭空的困境，質疑主辦單位在規畫與溝通上有嚴重失誤。

廣告 廣告

面對輿論質疑，主辦單位透過臉書粉絲專頁坦言，此次以「結帳時間」認定席次的作法欠缺周全，造成支持者的困擾與失望。為補救疏失，團隊目前正積極調整計畫，並已成功取得可容納更多球迷的替代場地。主辦單位承諾，後續席次安排與相關細節，將在核對名單後，透過「嘖嘖」群眾募資平台官方信件逐一聯繫贊助人，確保資訊清楚且權益明確。

世界棒球經典賽始終是全台球迷關注的焦點，民間團隊籌備應援活動的初衷原是希望凝聚國人熱情，卻因行政作業溝通不周釀成風波。主辦單位強調，團隊會正面承擔責任，盡力提升服務品質，目標是讓每一位熱血支持的球迷都能獲得滿意的應援體驗。隨著替代場地的尋獲，主辦方呼籲球迷給予作業時間，將盡速公布完整的補救細節。



回到原文

更多鏡報報導

日本隊「最後拼圖」！集結9名MLB戰力 上屆WBC打點王吉田正尚入列

多明尼加WBC陣容到位 教士球星Machado入列力拚隊史第二冠

軟銀首牛棚獲監督好評 徐若熙霸氣談WBC：想證明中華隊是強隊

向太認了：是我把郭碧婷娶回家 超疼媳婦原因曝光！感嘆生女兒比生兒子「強一萬倍」