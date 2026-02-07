WBC棒球經典賽3月開打！中華隊30人名單、賽程與轉播平台看這裡

【體育中心／台北報導】2026世界棒球經典賽（WBC）預賽3月5日開打！美國大聯盟（MLB）揭曉20隊的30人名單，其中中華隊由「台灣隊長」陳傑憲領軍，共有投手16人、捕手3人及野手10人，台美混血好手龍恩、費柴德也披戰袍助陣。台灣預賽分組在C組，將於3月5日至3月8日在日本東京巨蛋，出戰強敵日本、韓國、捷克、澳洲，爭取前進美國，晉級複賽資格。

•投手（16人）

林昱珉（MLB響尾蛇）

陳柏毓（MLB海盜）

林維恩（MLB運動家）

莊陳仲敖（MLB運動家）

沙子宸（MLB運動家）

徐若熙（日職軟銀鷹）

古林睿煬（日職火腿鬥士）

孫易磊（日職火腿鬥士）

張峻瑋（日職軟銀鷹）

林凱威（味全龍）

曾峻岳（富邦悍將）

張奕（富邦悍將）

陳冠宇（樂天桃猿）

胡智為（統一7-ELEVEn獅）

林詩翔（台鋼雄鷹）

鄭浩鈞（中信兄弟）

廣告 廣告

•捕手（3人）

林家正（美國獨立聯盟）

吉力吉撈．鞏冠（味全龍）

蔣少宏（味全龍）

•內野（6人）

鄭宗哲（MLB國民體系）

李灝宇（MLB老虎）

Jonathon Long（MLB小熊）

江坤宇（中信兄弟）

吳念庭（台鋼雄鷹）

張育成（富邦悍將）

•外野（4人）

林安可（日職西武）

Stuart Fairchild （MLB守護者體系）

陳晨威（樂天桃猿）

陳傑憲（統一獅）

•工具人（1人）

林子偉（樂天桃猿）

•教練團（10人）

總教練：曾豪駒

首席教練：高志綱

投手教練：林岳平、王建民

打擊教練：彭政閔、高國輝

內野教練：陳江和

外野兼跑壘教練：張建銘

體能教練：劉品辰、陳宗宏

中華隊30人名單出爐，由陳傑憲領軍，共有投手16人、捕手3人及野手10人。CPBL提供

中華隊參加2026世界棒球經典賽30人名單。CPBL中華職棒提供

•熱身賽（C組）：3/2（一）～3/3（二）

•正式賽：3/5（四）～3/18（三）

•預賽：3/5（四）～3/12（四）

•複賽：3/14（六）～3/15（日）

•準決賽：3/16（一）～3/17（二）

•冠軍賽：3/18（三）

世界棒球經典賽（WBC）台灣預賽分組在C組，將於3月5日至3月8日在日本東京巨蛋出戰強敵。圖取自維基百科

熱身賽

•3/2（一）10:00，中華隊vs歐力士猛牛二軍／宮崎SOKKEN體育場

•3/3（二）10:00，中華隊vs福岡軟銀鷹二軍／宮崎SOKKEN體育場

預賽

•3/5（四）11:00，中華隊vs澳洲／東京巨蛋

•3/6（五）18:00，日本vs中華隊／東京巨蛋

•3/7（六）11:00，中華隊vs捷克／東京巨蛋

•3/8（日）11:00，中華隊vs韓國／東京巨蛋

中華隊WBC經典賽賽程。壹蘋製表

電視轉播

•愛爾達電視

•緯來電視網

•東森電視

•台視主頻

•中華電信MOD

網路直播

•ELTA.TV

•Hami Video

戶外轉播

•3月5日至8日，台中市府前廣場1300吋大螢幕轉播賽事：台中市西屯區台灣大道三段99號。

※中華職棒聯盟在東京租借3處容納千人的室內場所，舉辦「台灣之夜」應援派對，預計可容納5000名球迷。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

朴寶劍戴OMEGA前往米蘭冬奧 這組拍照姿勢太老派

鄧紫棋大巨蛋12萬張票30秒搶光 網哀號：好誇張一進去就沒了

華友聯今至明年Q1再推3案 華鳳舉喜歸仁高鐵總銷109億元

