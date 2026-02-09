WBC熱潮Team Taiwan 台灣虎航10日開賣應援套票

（中央社記者余曉涵台北9日電）鎖定世界棒球經典賽（WBC）熱潮，台灣虎航今天宣布攜手台灣運動觀光發展協會推出限量的中華隊應援套票，包含台日機票，以及台日、台韓賽事門票，明天上午10時開賣。

世界棒球經典賽C組賽事3月5日在日本東京開打，台灣賽事門票目前已經被搶購一空。

台灣虎航今天發布新聞稿表示，攜手台灣運動觀光發展協會推出限量5組的中華隊應援套票。

台灣虎航表示，包含台灣虎航桃園往返東京的來回機票外，最重要的是能一次擁有台日及台韓對決2場最難入手的賽事門票，持有此套票的球迷將能同時參與3月6日的台日大戰與3月8日的台韓大戰；若球迷想鎖定最具話題的台日對決，台灣虎航也提供限量25組的「熱血應援台日套票」，套票同樣包含桃園至東京成田的來回機票，並提供1張3月6日台日大戰的外野應援席門票。

另外，台灣虎航指出，規劃應援主題航班，3月5日往返桃園及東京成田的IT200、IT201、IT202、IT203航班，機艙內將全面換上應援頭墊紙，除了機艙布置外，還有指定航班的限定加碼活動，凡是搭乘3月5日IT202的旅客，皆有機會再獲得加碼應援毛巾。（編輯：管中維）1150209