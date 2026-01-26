WBC熱+櫻花季 民眾提前換日圓變多

世界棒球經典賽（ＷＢＣ）三月東京開打，銀行業者觀察，近來民眾詢問換匯與實際成交量明顯升溫。圖為去年中華隊在資格賽獲勝晉級。圖／聯合報系資料照片

世界棒球經典賽（ＷＢＣ）三月將在東京登場，中華隊出賽場次一票難求，不少球迷已提前規畫赴日行程，也意外帶動一波日圓換匯熱潮。銀行業者觀察，從年後開始，民眾換匯詢問與實際成交量明顯升溫，顯示今年上半年赴日本旅遊的高峰期，已比往年來得更早。

台銀昨天日圓現鈔換匯價攀上○點二○七七，若以新台幣十萬元在臨櫃換匯，上午的價格只能換到約四十八萬一四六三日圓，相較去年日幣一度走貶到○點二○一二，一口氣少了將近一萬五千日圓。

廣告 廣告

尤其日圓走勢波動加大，匯銀主管指出，昨日早上就出現不少客戶，透過線上或臨櫃的方式打算換日圓，主要因市場對日圓是否可能轉強的討論升溫，也讓部分民眾產生「先換再說」的心理。匯銀主管分析，日圓「最甜的價格」可能已過，但相比過去，現在換日圓仍是好時機。

銀行業者指出，四、五月是日本櫻花季，本就是台灣人赴日旅遊重點時間，今年農曆春節較晚，又跟三月ＷＢＣ賽事連成一線，「等於上半年日本旅遊熱一條龍」，其中ＷＢＣ在東京舉辦，加上中華隊話題熱度高，許多球迷早早訂好機票與住宿，也同步開始規畫換匯。匯銀主管表示，近期臨櫃與線上換匯的日圓需求明顯增加，尤以準備三、四月出國的旅客為主。

匯銀主管表示，之前日圓兌新台幣長時間維持在○點二元的相對低檔，部分旅客會在確定上半年行程後，提前鎖定部分旅費所需的日圓，降低後續匯率波動風險。特別是ＷＢＣ賽程、櫻花季時間相對明確，使換匯決策更為集中。

銀行主管說，日本為國人出國首選，本來就有民眾會定期換匯，這波更明顯感受到，換匯需求不只是「臨時要用」，而是民眾看準匯率優渥，開始採取分批換匯策略，有民眾就直言「反正一定用得到」。

若從投資角度來看，匯銀主管分析，亞幣包括日圓今年上半年應會緩步走強，日圓有可能升到一五○元之上，因此無論是實際需求或是投資配置，現在都是適當時機，但匯率變化較快，建議分批布局為佳。

【看原文連結】

更多udn報導

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭 消防：你在和死神拔河

徒手攀101若失足會變凶宅？律師曝2關鍵：絕對不會

暌違8年點頭客串！林志玲「絕美民國造型」提前曝光

不傷腎還能護腎 腎臟科醫師破解慢性病用藥2大迷思