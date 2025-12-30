WBC用球與中職球大不同！日職「5武士」先適應 球評曝台灣隊大考驗

世界棒球經典賽即將開打，各隊的訓練計劃已陸續展開，勁敵日本隊入選的5位投手已先行掌握經典賽比賽用球；至於中華隊，專家指出適應投球計時制將是重點。由於在今年2月的資格賽中，中華隊出現6次超時紀錄，是4支參賽球隊中最多的，得提前做好準備。

經典賽採大聯盟用球 中職用球「縫線凸、較不彈」

WBC經典賽進入倒數！日本隊強棒陸續亮牌，雖然台灣陣容還沒正式出爐，但專家提醒，如何提早適應經典賽比賽用球，將會是各球隊的共同課題。

攤開各國用球比一比，由於經典賽採用的是美職大聯盟比賽用球，縫線較平、寬且較滑，而日職比賽用球縫線則較凸、窄且偏黏；中職比賽用球縫線偏向日職，不過彈性較低。

目前日本隊已指示確定入選代表隊的5位日職投手，包括伊藤大海等人先掌握經典賽比賽用球習慣，不過專家也對中華隊有信心，相信他們在集訓時就能適應經典賽的用球。

經典賽用球的縫線較平、寬且較滑；中職用球縫線偏向日職。圖／台視新聞

中華隊資格賽6次超時「4球隊最多」 經典賽需更注意

球評還指出，經典賽的投球計時制則是中華隊的一大考驗，由於經典賽制度是「壘上無人15秒、壘上有人18秒」，而中職現行的投球計時制是「壘上無人20秒、壘上有人25秒」，節奏較慢。且在今年2月的資格賽中，中華隊出現6次超時紀錄，是當時4支參賽球隊中是最多的，恐怕是訓練重點之一。

台北／綜合報導 責任編輯／施佳宜

