WBC票難買！ 旅行社「保證票」包套行程 1人8.2萬-32.8萬元
明年3月世界棒球經典賽（WBC）將在東京巨蛋開打，許多台灣球迷計劃前往為中華隊加油，但門票難求問題令人頭疼。特別是在大谷翔平宣布參戰後，門票更成為搶手貨。目前已有旅行社推出「保證取票」的套裝行程，價格從8萬2000元至32萬8000元不等，視座位區、機票是否需轉機等因素而定。有球迷表示，若買不到票，打算到東京巨蛋外「聽漏音」，也有達人建議可考慮飛大阪再轉車前往東京，以節省旅費。
WBC明年3月即將在東京開打，許多球迷希望能到現場為中華隊應援，但球賽門票不是有錢就能買到。在大谷翔平宣布參戰後，門票更是一票難求。有球迷分享，前幾個月參加抽籤未中，雖然機票和住宿已經訂好，如果再搶不到票，只好到東京巨蛋外圍聽漏音。布萊N表示，去年12強賽時機票和住宿價格已經非常昂貴，今年他學乖了，時程一出來就趕快搶購，並計劃請日本朋友幫忙抽票，或等1月15日一般發售日再試試運氣。
目前市面上確實有能保證取得門票的方式。多家旅行社推出包含機票、住宿和門票的套裝行程，直接為球迷安排好座位。野樵國際旅行社總經理楊志明表示，他們與台灣運動發展觀光協會和日本WBC直接洽談，不像其他旅行社還需要抽籤才能賣行程。野樵國際旅行社的6日機加酒加4場門票套裝，價格從8萬2000元到14萬9000元不等，視座位區和是否需要轉機而定。東南旅遊也有6至8日的套裝行程，含5場門票，售價從19萬8000元到32萬8000元。飛肯旅遊則提供3日套裝，含1場門票，價格8萬8888元起，另有官方款待套裝，20萬元起。
楊志明提到，許多死忠棒球迷表示，不管多少錢都要去看，希望能將這份友善釋出給球迷。但現在機票價格確實偏高。國籍航空公司3月4日至9日的航班，長榮和華航票價3萬2000元至3萬3000元起跳，星宇航空至少3萬9000元，甚至超過4萬元。
旅遊達人傑西大叔建議，可以考慮飛往大阪再搭新幹線前往東京，總費用約1萬4000元，或透過香港轉機，費用約1萬元左右，以節省旅費。不過選擇這些替代方案時，仍需考量時間成本。此外，住宿也建議提早預訂，以進一步節省旅費。
