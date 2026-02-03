WBC經典再現 2023年官方授權紀念球中市府前廣場展出

2026 WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic）預賽將於3月5日至10日在東京巨蛋舉行，台中市長盧秀燕今(3)日在市政會議中表示，為延續國內球迷對經典賽的關注與熱情，即日起於市府前廣場展出全台唯一、獲美國職棒大聯盟（MLB）官方授權的「2023 WBC 巨型紀念球」，並採24小時開放形式，提供民眾近距離參觀與拍照。

盧秀燕指出，該巨型紀念球結合台中在地元素設計，全球僅台中、東京、邁阿密及鳳凰城等四座主辦城市擁有，象徵2023年經典賽期間台中承辦國際賽事的經驗與成果，市府期望透過展出，讓市民重溫當時全城應援的氛圍。

廣告 廣告

配合中華隊3月5日至8日的預賽賽程，市府同步規劃在府前廣場舉辦賽事直播，現場將架設約1,300吋大型螢幕，並結合期間限定的應援市集，邀集在地美食與棒球主題攤位，營造戶外觀賽空間，提供球迷另一種觀賽選擇。

運動局表示，活動期間也將推出互動抽獎安排，分四週進行，前三週民眾可透過運動局官方社群平台參與指定任務，有機會獲得「2026台日棒球國際交流賽」門票；賽事直播當天，現場亦準備限量好禮，隨機贈送給到場民眾。