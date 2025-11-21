WBC經典賽台灣賠率倒數第5「遭看扁」？蔡其昌指「比賽採取血緣制」：各強隊其實都是大聯盟球員...談台灣「勁敵」是韓國！

第6屆世界棒球經典賽明年（2026）3月登場，日前《DraftKings Sportsbook》公布奪冠賠率，台灣隊+8000排名倒數第5，僅贏過英國、捷克、尼加拉瓜、巴西，不被外界看好。對此，民進黨立委、中職會長蔡其昌今（21日）於電台節目《新聞放鞭炮》指出，在美國打大聯盟的「美國國籍」選手，若其父母曾經是以色列人、猶太人、從中南美洲移民至美國的人等等，都可以回歸各自國家隊伍打比賽，「所以各大強隊的隊員，其實都是大聯盟的球員」。

針對賠率問題，蔡其昌指出，WBC經典賽是採取「血緣制」，可以看見以色列的賠率與台灣差不多，「但在我們過去的印象，以色列哪有什麼棒球？」蔡其昌說明，其中的原因在於以色列是「美國二隊」。

蔡其昌舉例，像是台灣去年（2024）奪冠的12強棒，要求的是「國籍」，要打台灣隊，就必須要有台灣的國籍，但經典賽不一樣，經典賽是血緣制，只要父母曾經是台灣人，就可以打台灣隊。

蔡其昌說道，所以那些在美國打大聯盟的「美國國籍」選手，若其父母曾經是以色列人、猶太人、從中南美洲移民至美國的人等等，都可以回歸各自國家隊伍打比賽，「所以各大強隊的隊員，其實都是大聯盟的球員」。

最後，蔡其昌也提到，台灣只要能夠進到前8強，大概就等於100分了。對此，蔡其昌點出，台灣在經典賽的勁敵，就是韓國。

