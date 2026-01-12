WBC經典賽台灣集訓陣容疑被暴雷！ 19名旅外、MLB台美混血球員入選

WBC經典賽即將開打，台灣陣容驚傳遭媒體提前曝光，引發熱議。（中華棒協提供）

WBC世界棒球經典賽即將在3月開打，台灣陣容驚傳在開訓前夕提前外流，包括上次在12強幫助台灣奪冠的投手林昱珉、捕手林家正、台灣隊長陳傑憲等人都在43人集訓名單中，另外還有具有台灣血統、正效力於美國小聯盟芝加哥小熊隊的台美混血球員龍恩（Jonathon Long）、大聯盟克里夫蘭守護者的費爾柴德（Stuart Fairchild）也都入選為台灣效力；不過中職方面尚未證實名單內容。

知名球員辭退？曾豪駒曝旅日幾乎全回歸

台灣隊預計15日將在高雄左營國訓中心訓練基地展開第一階段集訓，43人名單屆時才會正式對外公布，總教練曾豪駒先前受訪透露，旅日球員幾乎全數回歸，讓眾人相當期待，但近日也有些選手如黃子鵬、林立、鄧愷威等，因為傷勢或訓練因素，婉拒經典賽邀約，讓人好奇最終陣容為何。

43人名單提前曝光 旅美好手來助陣

未料今（12日）突有媒體提前爆料參加台灣隊集訓的43人名單，其中包括旅美選手林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林振瑋、莊陳仲敖、林維恩、李灝宇、鄭宗哲、林家正；旅韓的王彥程，以及旅日的林安可、徐若熙、古林睿煬、宋家豪、孫易磊、張峻瑋；還有台非混血、正在美國道奇小聯盟發展的柯敬賢，以及台美混血的龍恩、費爾柴德，也都將加入台灣集訓。

費爾柴德先前即對蔡其昌表達高度出賽意願。（中職聯盟提供）

台美混手選手龍恩（左2）傳也將代表台灣出賽。（中職聯盟提供）

其中有5名年僅20歲的年輕投手，包括台鋼雄鷹去年季中選秀狀元韋宏亮、樂天桃猿賴胤豪，以及旅外的林維恩、張峻瑋與孫易磊。

張育成也回歸？ 名單尚未證實

2024年率隊助台灣奪冠的隊長陳傑憲這次也在名單中，同時還有張奕、吳俊偉、江坤宇、張政禹、陳晨威、莊昕諺、林凱威、邱智呈、吉力吉撈．鞏冠、和戴培峰等人，以及曾在2023年經典賽預賽打出MVP的張育成；這份名單尚未獲得證實，也有消息指出林振瑋因為紅雀球團不放行而無緣參賽，因此正式名單尚待中職公布。

台灣43人集訓名單外流

投手：林昱珉、陳柏毓、沙子宸、林振瑋、林維恩、王彥程、徐若熙、宋家豪、孫易磊、莊陳仲敖、古林睿煬、鄭浩均、胡智爲、林凱威、張奕、李東洺、吳俊偉、莊昕諺、韋宏亮、賴胤豪、林詩翔、曾峻岳、張峻瑋

捕手：林家正、吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、戴培峰

內野：張育成、江坤宇、吳念庭、李灝宇、鄭宗哲、林子偉、王博玄、張政禹、龍恩（Jonathon Long）

外野：陳晨威、陳傑憲、林安可、宋晟睿、邱智呈、柯敬賢、費爾柴德（Stuart Fairchild）

※以中職公布為準。

