WBC經典賽死亡之組！ 大聯盟官網剖析台灣隊關鍵人物

這次經典賽小組賽台灣隊有不小挑戰。（中華棒協提供）

世界棒球經典賽（WBC）3月登場，美國職棒大聯盟官網分析台灣隊晉級關鍵，包含張育成是否延續國際火熱手感？還有曾豪駒首次作為總教練帶隊打經典賽，是否能再次擊敗日本隊？

大聯盟官網記者德羅塔（Casey Drottar）撰文，分析台灣隊這屆關注要點，首先他先回顧了台灣隊自上屆經典賽（2023年）至世界棒球12強奪冠、經典賽資格賽出線賽過程，做出點評。

「國防部長」張育成是關鍵

德羅塔指出，經典賽台灣隊雖遭淘汰，但接連擊退義大利、荷蘭2支勁旅，關鍵人物就是張育成，而經典賽資格賽時張育成再次挺身而出，繳出宰制級表現，這次是否能延續國際賽火熱表現，是看點之一。

他同時點名台灣隊潛在大聯盟球星，雖然響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）無緣加入台灣隊，但台灣隊尚有費爾柴德（Stuart Fairchild）、林子偉、張育成、鄭宗哲等上過大聯盟的球員；另外還有小隊頭號新秀之一的龍恩（Jonathon Long）、老虎隊李灝宇。

日本隊陣容豪華 全力復仇台灣隊

不過這次經典賽在東京巨蛋登場，台灣隊對手有日本隊，韓國、澳洲及捷克，德羅塔認為，最大問題在於台灣是否能在擊敗日本，12強時日本隊陣中並沒有大谷翔平、山本由伸等上屆經典賽奪冠球星，對方勢必全力以赴來復仇。

德羅塔也關注12強冠軍教練曾豪駒將如何帶領台灣隊，台灣隊要自2013年後首次在小組賽出線絕非易事，而他也認為自12強奪冠後，台灣隊被寄與厚望，而要如何證明曾豪駒能幫忙球隊取得佳績，那面12強金牌就是最佳背書。

