WBC經典賽死亡之組！ 大聯盟官網剖析台灣隊關鍵人物
世界棒球經典賽（WBC）3月登場，美國職棒大聯盟官網分析台灣隊晉級關鍵，包含張育成是否延續國際火熱手感？還有曾豪駒首次作為總教練帶隊打經典賽，是否能再次擊敗日本隊？
大聯盟官網記者德羅塔（Casey Drottar）撰文，分析台灣隊這屆關注要點，首先他先回顧了台灣隊自上屆經典賽（2023年）至世界棒球12強奪冠、經典賽資格賽出線賽過程，做出點評。
「國防部長」張育成是關鍵
德羅塔指出，經典賽台灣隊雖遭淘汰，但接連擊退義大利、荷蘭2支勁旅，關鍵人物就是張育成，而經典賽資格賽時張育成再次挺身而出，繳出宰制級表現，這次是否能延續國際賽火熱表現，是看點之一。
他同時點名台灣隊潛在大聯盟球星，雖然響尾蛇隊球星卡洛爾（Corbin Carroll）無緣加入台灣隊，但台灣隊尚有費爾柴德（Stuart Fairchild）、林子偉、張育成、鄭宗哲等上過大聯盟的球員；另外還有小隊頭號新秀之一的龍恩（Jonathon Long）、老虎隊李灝宇。
日本隊陣容豪華 全力復仇台灣隊
不過這次經典賽在東京巨蛋登場，台灣隊對手有日本隊，韓國、澳洲及捷克，德羅塔認為，最大問題在於台灣是否能在擊敗日本，12強時日本隊陣中並沒有大谷翔平、山本由伸等上屆經典賽奪冠球星，對方勢必全力以赴來復仇。
德羅塔也關注12強冠軍教練曾豪駒將如何帶領台灣隊，台灣隊要自2013年後首次在小組賽出線絕非易事，而他也認為自12強奪冠後，台灣隊被寄與厚望，而要如何證明曾豪駒能幫忙球隊取得佳績，那面12強金牌就是最佳背書。
更多鏡週刊報導
國共智庫交流2/2登場！蕭旭岑帶隊 國台辦宋濤設宴接待
看上麥玉珍辦公室！劉書彬爆喬換位「卡到新立委搬遷」 本人回應了
啟程回中國！貓熊「曉曉、蕾蕾」離開上野動物園 日本民眾聚集送行
其他人也在看
WBC》侍 Japan剩1席補強外野 道奇不放行朗希缺陣
WBC經典賽日本陣容指只差1席全員到期，佐佐木朗希 (Roki Sasaki)確定因大聯盟不放人無緣參戰，小熊隊先發左投今永昇太也不在陣容當中。太報 ・ 1 天前 ・ 7則留言
經典賽C組晉8強賠率出爐！中華隊被看扁倒數 傳韓「棄日抓台」拚戰
世界棒球經典賽將在3月5日開打，中華隊持續進行集訓，最近又有小粉絲來探班，這回是桌球國手「柚子同學」高承睿，也讓超級桌球迷的林詩翔超興奮，兩人分享比賽經驗、互相交流；而近期國際賭盤針對本屆經典賽各組賠台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 49則留言
再當「賠率逆襲者」？經典賽賠率出爐 中華隊分組倒數第二只贏捷克
WBC世界棒球經典賽3月即將開打，日本隊26日公布29人名單，國際賭盤也公布中華隊所在的C組晉級賠率，由上屆冠軍日本1.005最被看好，中華隊則是3.5，在分組中僅優於捷克的12倍。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 47則留言
WBC》古林睿煬跟孫易磊進度快！ 王建民談中華隊投手調整狀況
2026WBC世界棒球經典賽即將在3月正式開打，中華隊目前仍在高雄國訓中心集訓，由於這次旅日好手古林睿煬跟孫易磊、以及徐若熙等投手都有入選大名單，投手教練王建民也透露目前投手群調整狀況。TSNA ・ 1 天前 ・ 3則留言
曹錦輝何時迎初登板？福州海峽剩2場比賽！逾半月仍不見「曹come on」
體育中心／綜合報導CPB中國棒球城市春季聯賽進入倒數階段，福州海俠隊只剩下2場例行賽，但陣中被視為王牌的「台灣強投」曹錦輝，在10日宣布加盟後至今超過半個月，雖然被球迷捕捉賽前在場邊練投，都還沒有正式出賽，CPB初登板遲遲沒有下文。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 20則留言
日職》44歲川崎宗則加入中日龍春訓選手兼教練！ 曾來過中職加盟味全龍
日職中日龍隊今天傳出，2月開始的沖繩春訓，將邀請44歲的內野手川崎宗則擔任教練兼選手，川崎曾跟監督井上一樹以及二軍監督飯山裕志都是鹿兒島出身，也都是同鄉。TSNA ・ 9 小時前 ・ 1則留言
經典賽／大谷翔平不想被客氣對待 井端弘和：他說不要特別待遇
日本隊備戰世界棒球經典賽目前已亮牌29人名單，僅差最後一塊拼圖，陣容中已有隊史新高的8位大聯盟級戰力，談到大谷翔平將放在打線中的哪一棒，監督井端弘和目前僅確定會是前段棒次，也透露與大谷的對話，「...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前 ・ 4則留言
富邦悍將》林家正若確定參加中職選秀 林威助：他應該蠻搶手的
世界12強賽冠軍捕手、目前在國訓中心隨經典賽中華隊集訓的林家正，曾經表示，並不會排斥回台灣參加中職選秀會，富邦悍將副領隊林威助說：「如果確定，他應該蠻搶手的。」TSNA ・ 1 天前 ・ 11則留言
WBC／日媒預測山本由伸對台灣！井端弘和回應了
WBC／日媒預測山本由伸對台灣！井端弘和回應了EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 5則留言
WBC》日本隊「超豪華」打線曝光！ 日媒預測山本由伸首戰對中華隊先發
2026世界棒球經典賽（WBC）今天公布日本隊新增10人名單，其中29位已經大致底定，日本隊的先發陣容、打線也都已經有雛形，根據日本媒體《日刊體育》預測，其中四大先發山本由伸、菊池雄星、菅野智之、伊藤大海，大谷翔平也有機會成為「二刀流」，就看定位是先發還是後援角色。其中，山本由伸很有機會在3月6日首戰迎戰中華隊。TSNA ・ 1 天前 ・ 20則留言
WBC/陳冠宇加入中華隊集訓引關注！大聯盟名記盛讚「他越老越強」
中華隊持續備戰2026年世界棒球經典賽，左投陳冠宇確定加入國家隊集訓後，受到國際矚目。大聯盟官網資深記者摩洛西（Jon Morosi）在社群平台發文表示，對陳冠宇被納入經典賽牛棚人選討論名單感到相當興奮，並高度肯定他近年的穩定表現。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
MLB／大谷翔平出席晚宴領MVP 愛犬Decoy也來了！還抱走史上首座「MVD」
日籍球星大谷翔平上季奪下生涯第4座MVP，25日全美棒球記者協會（BBWAA）舉辦的晚宴也邀請他共襄盛舉，有趣的是今年棒球記者們還頒出史上第一座 「MVD」最有價值狗狗獎，不意外的由大谷愛犬Decoy輕鬆奪下該殊榮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8則留言
曾身披美國戰袍奪冠！10屆金手套三壘手艾倫納多宣佈將加入波多黎各
體育中心／徐暐喆報導WBC世界棒球經典賽明年三月將正式點燃戰火，各國參賽名單陸續曝光，今(27)日大聯盟10屆三壘金手套艾倫納多（Nolan Arenado）宣佈將參加經典賽，不過不是加入美國隊，而是加入波多黎各。FTV Sports ・ 10 小時前 ・ 發表留言
MLB/老虎傳看上前紅襪吉爾利托 多頭馬車評估其他投手
眼看大聯盟春訓即將展開，自由市場上能補強的球員所剩無幾，最近有媒體就報導，有多支球隊對上季為波士頓紅襪效力先發投手吉爾利托（Lucas Giolito）感興趣，同時也點出一些具有潛在市場的投手。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
MLB自由市場懶人包：休賽季補強、30大自由球員簽約、重大交易總整理【MLB美國職棒大聯盟】
MLB自由市場懶人包，整理2025至2026年期間，休賽季大聯盟自由球員簽約、續約和重大交易整理。Yahoo運動 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
高中木聯》帕蘇拉高中首轟帶頭許子彥、張乙安接連開轟 穀保「背靠背靠背」連三打席全壘打創紀錄
穀保家商今天(25日)在2局上演出連三打席全壘打紀錄，提前3局以19比0輕取屏東高中，在高中木棒聯賽第一階段拿下二連勝。TSNA ・ 1 天前 ・ 發表留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 14則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 131則留言