WBC經典賽賠率曝光！台灣倒數第5 美日強勢領跑奪冠

台灣隊去年奪下世界棒球12強賽的冠軍。（中華棒協提供）

2026年世界棒球經典賽將在明年3月開打，近日各大博彩網站公布最新奪冠賠率，美國、日本與多明尼加依舊被視為3大奪冠熱門，而中華隊雖在2024年12強賽奪冠，但在本屆經典賽的賠率排名僅排第15位，在20支隊伍中位居倒數第5，再度遭外界看淡。

美國隊持續被視為奪冠最大熱門，根據《FOX SPORTS》整理的DraftKings賠率，美國以+160（約1賠2.6）排在榜首。賈吉、史基斯與捕手勞雷等大聯盟球星都已確定參賽，陣容星度十足。上屆美國在決賽敗給日本，此次目標明確，就是要奪下隊史第2座經典賽冠軍。

日本則以+290（約1賠3.9）緊追在後。雖然陣容尚未完整公開，但外界普遍預估大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希都有高機率披上國家隊球衣。日本已3度奪冠，是所有隊伍中最多的國家，仍是最具威脅性的勁旅之一。

中華隊能靠小組賽突圍嗎？

多明尼加以+425位居第3，這支擅長強打火力的隊伍預計也會有多名大聯盟球星加入，始終是4強熱門。

反觀中華隊，最新賠率僅+8000（約1賠81），位於倒數第5，只領先英國、捷克、尼加拉瓜與巴西，並與澳洲並列。即便曾拿下12強冠軍，在世界經典賽的評價仍未能同步提升。

小組賽部分，中華隊分在與日本、南韓、澳洲、捷克同組的「死亡之組」。若想晉級複賽，至少必須擊敗南韓並拿下捷克與澳洲的勝利，才有機會挺進下一輪。

陣容未明 台灣該怎麼應戰？

今年台灣只有鄧愷威與鄭宗哲在大聯盟，若兩人能披掛上陣，將是一大助力，其餘名單仍以中職與小聯盟球員為主，確切陣容將成為影響外界評價的重要關鍵。

上一屆中華隊曾因失分率落敗、掉入資格賽，隨後又成功突圍、重返會內賽。今年是否能再次擊破預期，成為球迷最期待的焦點。

