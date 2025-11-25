WBC經典賽／大谷翔平點頭了！ 確定參加經典賽3/6交手台灣隊

2026年世界棒球經典賽即將在明年3月5日起登場，各國代表隊正卯足全力徵詢頂尖選手的參賽意願，最新消息，效力於MLB洛杉磯道奇的日籍球星大谷翔平，確定將再度披上日本隊戰袍，為武士隊爭取連霸榮耀！

大谷翔平今天透過IG發文，開頭先以英文表示，「感謝所有球迷帶來的美好賽季，我將持續努力訓練，期待明年與大家再次相見」，接著切換成日文寫道，「我很高興能再次代表日本隊比賽」。

大谷翔平的加入，意味著台灣隊將正式與他碰頭，這次台灣與日本、韓國、捷克同被分在預賽C組，比賽場地選在東京巨蛋，而台日大戰安排於3/6登場。

廣告 廣告

責任編輯／陳盈真





更多台視新聞網報導

MLB／大谷翔平MVP三連霸！摟愛妻獲獎超閃 1記錄創大聯盟第一人

道奇世界大賽封王 美日球迷瘋狂

王貞治獲頒日皇「文化勳章」 談道奇連霸讚：日本選手追上美國