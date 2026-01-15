WBC美國隊牛棚再加強 史派爾、賈克斯確定加入

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

即將在3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC），奪冠大熱門美國隊持續補強戰力。WBC官方IG昨（14）日宣布，效力西雅圖水手隊的左投史派爾（Gabe Speier）以及坦帕灣光芒隊右投賈克斯（Griffin Jax）確定參賽，讓美國隊牛棚戰力更加完整。

效力西雅圖水手隊的左投Griffin Jax（左）以及坦帕灣光芒隊右投Gabe Speier（右）確定加入美國隊，讓牛棚戰力更加完整。（圖／翻攝自WBC官方IG）

史派爾將迎來個人大聯盟生涯首次WBC之旅。官方形容他是「最強左打殺手」，指出他在7年的大聯盟生涯中，成功將左打者打擊率壓制在1成88，對左打具備極高壓制力。

史派爾過去曾與大谷翔平交手，對戰成績為3打數被敲1安，該支安打為全壘打，另送出1次三振。去年9月28日對道奇之戰，他也曾被大谷轟出賽季第55轟。史派爾在2024年球季共出賽76場，繳出4勝4敗、24次中繼成功、防禦率2.61的穩定成績。

賈克斯則擁有特殊背景，他是大聯盟史上首位出身自美國空軍官校的球員。上季他先效力明尼蘇達雙城隊，登板50場，隨後經交易轉戰光芒隊再出賽23場，合計73場出賽，戰績1勝7敗、28次中繼成功，防禦率4.23，具備消化長局數的能力。

隨著史派爾與賈克斯確認入選，美國隊30人登錄名額中已有25人曝光，其中20人已正式對外公布。夢幻陣容幾乎全數到齊，也讓美國隊被外界普遍視為本屆世界棒球經典賽的最大奪冠熱門之一。

號稱歷屆最豪華的美國隊現今陣容如下：

捕手：Cal Raleigh (西雅圖水手)、Will Smith (洛杉磯道奇)

一壘手：Bryce Harper (費城費城人)

二壘手：Brice Turang (密爾瓦基釀酒人)

游擊手：Bobby Witt Jr. (堪薩斯皇家)、Gunnar Henderson (巴爾的摩金鶯)

三壘手：Ernie Clement (多倫多藍鳥)

萬野手：Byron Buxton (明尼蘇達雙城)、Corbin Carroll (亞利桑那響尾蛇)、Pete Crow-Armstrong (芝加哥小熊)、Aaron Judge (紐約洋基)

指定打擊：Kyle Schwarber (費城費城人)

投手：David Bednar (紐約洋基), Clay Holmes (紐約大都會), Griffin Jax (坦帕灣光芒), Nolan McLean (紐約大都會), Mason Miller (聖地牙哥教士), Joe Ryan (明尼蘇達雙城), Paul Skenes (匹茲堡海盜), Tarik Skubal (底特律老虎), Gabe Speier (西雅圖水手), Logan Webb (舊金山巨人)

