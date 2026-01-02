WBC賽程曝！ 台灣隊面臨4連戰+「晚接午」地獄

2026年WBC世界棒球經典賽，台灣隊能否晉級8強前進美國，除了選手必須繳出好表現之外，能否熬過4連戰和「晚接午」的賽程 也是關鍵。有不少球迷擔心，台灣隊又面臨「晚接午」會影響球員體力。不過球評指出，其實並沒有大家想像中的不利，相信教練團跟選手都會做好妥善安排。

3/6晚苦戰武士...隔日午再打捷克 還要連拚4場

台灣隊在經典賽預賽的對戰賽程從3月5號到8號，將連續展開「4連戰」，其中，6號晚場對戰日本結束後，緊接著隔天中午就要對戰捷克，有1次的「晚接午」賽程；地主日本隊則是4場都在晚上，韓國跟捷克隊同樣面臨1次「晚接午」，澳洲隊則在2場午場後，中間有一天休息日。

4連戰+晚接午成挑戰？ 球評：台灣沒想像中不利

賽程出爐讓不少球迷擔心，台灣隊「晚接午」對體力有極大挑戰，棒球球評許維智點出，日本隊就是主場優勢，我們比較辛苦的是對日本隊那場，其他反而覺得都還好。球評陳師正也認為，沒有到那麼不利，教練團和選手自己本身應該都會做好妥善安排。

廣告 廣告

同樣受到關注的還有，經典賽採用大聯盟計時規定，當打者一出局，計時器會立刻從「30秒」開始倒數，催促下一位打者盡快站上打擊區，並且要在倒數剩8秒時準備好打擊。

目前中職尚未引進這樣的規定，球迷憂心選手會有些不適應，不過，球評們也認為，選手對這樣的規則沒有太多適應上的困擾，只要穿戴護具、擊球策略的節奏跟思考稍微再加速一點，並透過熱身賽去抓感覺，應該就沒有太大問題。

經典賽進入倒數階段，台灣隊也將在1月展開集訓，期待能再創佳績。

台北／劉芝宇、盧柏璁 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導