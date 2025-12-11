WBC鄧愷威盼為台灣效力 待巨人隊同意

舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威。（圖：鄧愷威FB）

舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威近日因2026世界棒球經典賽（WBC）是否代表台灣隊出賽，引發球迷高度關注。根據巨人隨隊記者桑托斯（Justice delos Santos）社群發文指出，鄧愷威「強烈希望為台灣隊效力」，但巨人隊仍在與他討論使用與調整規劃，最終參賽與否仍須雙方取得共識。





鄧愷威2017年旅美，2024年登上大聯盟，上個賽季以中繼拿下生涯首勝，隨後更收下首場先發勝，面對大谷翔平更是兩度送出三振，成為近年少數在MLB站穩腳步的台將。本季出賽8場（7場先發），2勝4敗、39次三振、防禦率6.37，高三振能力仍受肯定，生涯累計46K已升至台灣投手旅美史第5位。不過他上季曾遭指定讓渡（DFA），經歷旅美最艱難低潮，因此休賽季更積極自主訓練，全力調整。

廣告 廣告





面對外界關注，鄧愷威所屬經紀公司啟程國際今(11)日正式回應表示，他「非常清楚WBC的重要性」，也感謝外界期待，但明年賽季對他職涯至關重要，「相關參賽安排仍需多方評估後，才能做出最適合的決定」。若有最新消息，將第一時間對外說明。





換言之——鄧愷威想打，但能否成行，還要看巨人隊與選手本人在休賽季溝通後的最終評估。



