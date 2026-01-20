WBC開打倒數！20支參賽隊伍一半確認有大聯盟球員 台灣未入列

世界棒球經典賽在今年3月開打，20隊中有10隊確定有大聯盟球星，其中不包括中華隊。（圖／大會提供）

第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於今年3月開打，各參賽國陸續確認選手參與意願，並展開集訓。據美國大聯盟官網統計，目前已確定出賽的球員中20支參賽隊伍中有10隊擁有大聯盟球員；而台灣目前唯一大聯盟球員鄧愷威於9日已婉謝中華隊邀約，故台灣未入列10隊內。

大聯盟官方最新統計，獲得經典賽資格的20支隊伍中，目前已確定參戰的大聯盟球員中，美國隊有最多大聯盟球員助陣，已有23人加入；其次是墨西哥隊，有5人；日本隊則有4人，包括大谷翔平、菊池雄星、松井裕樹及菅野智之。20支隊伍中有10隊確定有大聯盟球星，但台灣並未入列。

上季在大聯盟巨人登板的鄧愷威已婉謝中華隊邀約，所以中華隊尚未有大聯盟球員助陣，不過台美混血球員「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）有意願參賽，若最後他真的加入中華隊，就是台灣唯一大聯盟球星。

從大聯盟官網說明中，此名單為已經獲得球員與球隊確認，沒有包括個別球員公開表達參賽意願，或是被各隊總教練提及卻尚未獲得正式確認的球星。

鄧愷威透過聲明表示，與家人、團隊多次討論，做出婉謝中華隊邀約的決定；鄧愷威坦言理解球迷可能失望，但強調能代表中華隊始終是重要且珍惜的經歷，而他在2024年首次登上大聯盟，帶來衝擊與反思，也讓其意識到自身仍需調整與學習；進入2025年開始在更高強度競爭環境中累積經驗，確認現階段最重要的是專注準備、穩定提升。

聲明中鄧愷威感謝中華職棒會長蔡其昌、總教練曾豪駒及教練團的理解與支持，並承諾將持續全心投入訓練，迎接未來挑戰。同時祝福中華隊在經典賽順利，呼籲球迷支持上場選手，並表示自己會與大家一同為中華隊加油。

