WBC集訓 林家正、古林現身

世界棒球經典賽（WBC）中華隊15日起在高雄國家運動訓練中心展開集訓，拍大合照時，中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌（前右3）、運動部長李洋（前左3）及總教練曾豪駒（前右2）等振臂加油打氣。 （中央社）

記者陳建興∕綜合報導

世界棒球經典賽中華隊15日展開集訓，總計31名球員報到，包括包括旅美鄭宗哲、林家正，旅日古林睿煬、孫易磊等人都現身。而集訓名單有多名20歲左右的投手，總教練曾豪駒指出，會被選到都是最好的投手；至於名單中左投較少，曾豪駒說，能展現壓制力就是需要的戰力。

運動部長李洋也出席並致贈加菜金，他勉勵球員身負國家榮耀，盼披荊斬棘挺身而出；「台灣隊長」陳傑憲感謝有好的環境，讓球員在大賽前可以有完善訓練。

世界棒球經典賽（WBC）中華隊在高雄國訓中心展開第1階段集訓，32人集訓名單中，包括孫易磊、韋宏亮、賴胤豪等人都才20歲，年輕投手不少。

曾豪駒表示，孫易磊2025年世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）就有帶過，選進集訓名單中的年輕球員，都是在球季中有展現出好表現，能被選到都是最好的選手，也希望他們把握每次能穿上國家隊戰袍的機會。

曾豪駒也證實，在他不厭其煩的溝通下，35歲投手陳冠宇願意再披上代表隊戰袍，預計晚一點就會投入集訓。

集訓名單中左投僅有王彥程、陳冠宇，曾豪駒說，確實左投戰力比較少，但不管是左投、右投，上了場只要可以壓制，勇於面對場上狀況，就是代表隊需要的投手戰力。

至於台美混血好手費柴德和龍，曾豪駒表示，目前收到的消息，若要加入代表隊應該要等到2月28日直接到日本宮崎會合；而能不能提早，仍會持續與球團溝通、追蹤狀況。

捕手林家正也投入世界棒球經典賽集訓，林家正說，2025年底接到徵詢電話沒有猶豫，覺得是很大的榮耀。至於接下來的規劃，他表示，「不排斥任何可能」，但先專注國家隊。