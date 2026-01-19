WBC韓國隊少一主力！金河成因滑倒動刀 缺陣4至5個月

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

效力於美國職棒大聯盟亞特蘭大勇士的韓籍內野手金河成傳出傷情，球團今（19）日宣布，他已接受右手中指肌腱修復手術，預計休養4至5個月，確定將從傷兵名單開季，也無緣3月登場的世界棒球經典賽（WBC）。

勇士指出，手術已於日前完成，目前復原狀況良好，但實際回歸時間仍需視復健進度評估，最快也要等到5月中旬，若採取較保守作法，甚至可能延後至6月，新賽季前半段確定無法提供戰力。

球團說明，金河成是在日前返韓期間，於結冰路面不慎滑倒，導致右手中指肌腱撕裂。現年30歲的他近年傷勢頻傳，曾因肩傷與背部不適影響出賽狀況，健康狀態成為隱憂。儘管如此，勇士仍在休賽季以一年2,000萬美元合約將他簽下，看重其內野防守穩定度與攻擊火力。

此次受傷也讓金河成確定缺席WBC，對韓國隊戰力造成不小衝擊；加上其他主力近期也傳出傷情，韓國隊本屆經典賽的名單調度與整體布局，勢必面臨更大考驗。

