WBC首戰恐強碰山本由伸先發 曾總：非常興奮

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

中華隊目前正在國訓中心積極備戰世界棒球經典賽（WBC），有日媒猜測，日本預賽對上台灣，恐會派出王牌山本由伸掛帥先發，對此，WBC中華隊總教練曾豪駒表示心裡其實「滿興奮的」，直言能與這麼強的選手對決非常興奮，也會做好準備應戰。

對於日本預賽對上台灣恐派出山本由伸先發，中華隊總教練曾豪駒表示能與這麼強的選手對決非常興奮。（圖／翻攝自洛杉磯道奇隊 X）

曾豪駒今日受訪表示，「日本每一次國際賽的陣容其實都很豪華，經典賽又是這個層級最頂級的舞台。」由日本隊日前公布的陣容名單來看，可看到大谷翔平、山本由伸等強力選手參賽，就有日媒猜測，3月6日於東京巨蛋舉行的台灣對日本預賽，山本由伸可能擔任先發投手。對此，曾豪駒也微笑表示，「聽到山本由伸要對國家隊，其實心裡其實會覺得滿興奮的，因為你可以對決到這麼好的投手。那我們也會準備好，用最好的一個戰力來去面對。」

廣告 廣告

另外，中華職棒會長蔡其昌也直言，其實關鍵還是在於與澳洲、韓國的對戰，認為澳洲、韓國的心態其實跟台灣一樣，都爭取能擊敗另外兩隊，成功晉級。

根據賽程，中華隊將於3月5日對上澳洲，3月6日對上日本，3月7日對上捷克，3月8日對上韓國。而在預賽之前，也會於3月2日和3月3日與日職歐力士猛牛二軍及福岡軟銀鷹二軍進行熱身賽。

更多FTNN新聞網報導

快訊／台灣注意！WBC史上最強「侍日本」山本由伸確定參賽 8名MLB選手入選

WBC ／最有氣勢隊伍！MLB日籍作家點出中華隊優勢 有望重演12強逆襲戲碼

鄭宗哲再遭DFA！休賽季第三度異動 仍以備戰經典賽為重心

