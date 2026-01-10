WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊
2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊預計於本月15日在高雄國訓中心正式展開集訓。屆時總教練曾豪駒將率領教練團及25至30名選手亮相。
儘管43人集訓名單尚未正式對外公布，但近期選手參賽動向已陸續明朗，包含旅美投手鄧愷威與甫轉戰台鋼雄鷹的投手黃子鵬均已婉拒徵召；而昨日出席西武獅加盟記者會的外野手林安可則確定將先投入集訓。
鄧愷威、黃子鵬婉拒 投手戰力面臨調整
在投手戰力方面，中華隊確定將缺少兩名先發主力。效力於舊金山巨人的鄧愷威，去年在大聯盟繳出2勝4敗、防禦率6.37的成績，他表示已在第一時間向總教練曾豪駒說明婉拒參賽的想法，並感謝總教練對其專注職涯決定的理解與支持。
此外，根據《自由時報》報導，去年底透過自由球員（FA）制度從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹的「老虎」黃子鵬，據悉也已表達婉拒邀約。
黃子鵬過去在國際賽表現亮眼，曾在2023年經典賽對荷蘭奪勝，並於2024年12強賽對多明尼加繳出6局無安打無失分奪勝的佳績，專門剋制中南美洲與歐洲球隊。
黃子鵬昨日表示，畢竟剛換新球隊，現階段目標是先把自己準備好，接下來再一步步看怎麼做比較好。他強調，詳細情況仍要等到1月15日正式名單公布後才能確定。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
前NBA球員久旺離世享壽68歲！曾來台助宏國象奪冠
快訊／台灣唯一大聯盟投手！鄧愷威婉拒經典賽中華隊徵召
MLB／誤會大了！今井達也妻竟被認成女優 真實身分曝光
其他人也在看
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 12
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 86
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 23 小時前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 16
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 34
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
戰神接班人現身！Volvo EX60驚艷亮相
Volvo的電動化轉型在2026年初迎來了決定性的一刻，預計於1月21日正式全球首演的全純電中型SUV EX60，其釋出的技術規格已足以讓競爭對手如坐針氈。作為品牌最暢銷車款XC60的純電傳人，EX60不僅是首款搭載全新SPA3平台的戰略作品，更展現了瑞典車廠在三電系統上的爆發力。其目標非常明確，要讓剛剛發表 Mercedes-Benz GLC EV以及BMW iX3領教一下，在豪華SUV的戰場上，規格的「天花板」究竟在哪裡。EX60作為XC60的純電接班人，其釋出的規格將挑戰賓士最新的GLC EV。針對電動車主最核心的「里程焦慮」，EX60展現了跨世代的壓制力。透過最新的電池集成技術與大規模鑄造工法帶來的車身減重，EX60的WLTP續航里程預計達到驚人的810公里。這個數據不僅輕鬆超越了賓士GLC EV的713公里，更讓一向以效率著稱的特斯拉Model Y顯得有些跟不上節奏。此外，在800V高壓架構的支援下，EX60僅需10分鐘即可回充340公里的續航力，幾乎宣告了長途旅行中「充電等待」將成為歷史。 除了續航力，車內座艙的座椅則是EX60的另一把致命武器。在最新流出的預告圖中，雖然ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 9
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 221
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9
7天飆46%後急煞車！三大法人重砍「它」逾2.3萬張居冠 外資下手最狠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（9）日加權指數開高震蕩翻黑，一度跌破3萬點大關，終場收在30,288.96點，下跌71.59點、跌幅0.24%。據證交所盤後籌碼...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 3
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 1 天前 ・ 5
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84