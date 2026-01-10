WBC／不只鄧愷威！黃子鵬也婉拒經典賽中華隊

黃子鵬婉拒經典賽中華隊邀約。（圖／台鋼雄鷹提供）





2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊預計於本月15日在高雄國訓中心正式展開集訓。屆時總教練曾豪駒將率領教練團及25至30名選手亮相。

儘管43人集訓名單尚未正式對外公布，但近期選手參賽動向已陸續明朗，包含旅美投手鄧愷威與甫轉戰台鋼雄鷹的投手黃子鵬均已婉拒徵召；而昨日出席西武獅加盟記者會的外野手林安可則確定將先投入集訓。

鄧愷威、黃子鵬婉拒 投手戰力面臨調整

在投手戰力方面，中華隊確定將缺少兩名先發主力。效力於舊金山巨人的鄧愷威，去年在大聯盟繳出2勝4敗、防禦率6.37的成績，他表示已在第一時間向總教練曾豪駒說明婉拒參賽的想法，並感謝總教練對其專注職涯決定的理解與支持。

此外，根據《自由時報》報導，去年底透過自由球員（FA）制度從樂天桃猿轉戰台鋼雄鷹的「老虎」黃子鵬，據悉也已表達婉拒邀約。

黃子鵬過去在國際賽表現亮眼，曾在2023年經典賽對荷蘭奪勝，並於2024年12強賽對多明尼加繳出6局無安打無失分奪勝的佳績，專門剋制中南美洲與歐洲球隊。

黃子鵬昨日表示，畢竟剛換新球隊，現階段目標是先把自己準備好，接下來再一步步看怎麼做比較好。他強調，詳細情況仍要等到1月15日正式名單公布後才能確定。

