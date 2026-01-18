WBC／不想再掉淚 張育成用「最後一次」心情再披國家隊戰袍

中華隊備戰經典賽，第一階段集訓公布32人名單，其中以富邦悍將5人最多，在2023年經典賽 一戰成名的張育成，感性吐露心聲說，「（上一屆）我留下很多眼淚，這次我不想掉一滴眼淚，我要掉一些開心的眼淚」，他也透露，自己是用「最後一次」的心情去打WBC這次的賽事，因為不知道下一屆還會不會有他。

林家正是他先看到的！ 蔣少宏昔陪讀英文今同拚中華隊

而中華隊捕手群中，林家正、蔣少宏是國小國中時期的棒球隊隊友，看到在世界12強棒球賽發光的林家正，蔣少宏認為，他本來就有能力，只是之前沒被注意到！

旅美戰力晚報到讓人擔心？ 第一階段已有7人報到

另外受到關注的是，目前有7名旅外選手返台投入集訓，但還有部分旅外好手還沒加入，有球迷擔心是否會太晚而影響訓練？棒球球評陳師正認為，「應該問題不大，更注重的是選手個人狀況的調整、暗號的磨合。」

日前總教練曾豪駒透露，有望加入國家隊的混血好手龍仔跟費仔，預計在2月28號報到，能否提早還要再跟球團爭取！

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

