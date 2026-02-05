WBC／不退賽了！波多黎各確定參戰 預留3名額等大咖

波多黎各明星游擊手柯瑞亞。（圖／美聯社）





波多黎各日前因保險問題揚言退出第六屆世界棒球經典賽（WBC），如今已正式宣告化解。波多黎各棒球協會會長基雷斯（José Quiles）於當地時間4日接受當地媒體《Primera Hora》採訪時親口證實，球隊將如期參加於今年3月舉行的國際棒球盛事。

保險僵局獲得緩解 確定如期參賽

這場爭議起因於多位大聯盟核心主力在徵召過程中，因過往傷病史遭到保險公司拒絕承保，導致波多黎各棒協一度強硬表態，若無法以公平的戰力參與競爭，不排除以棄賽表達抗議。

基雷斯對外說明，目前大部分投手的保險與參賽許可問題已經獲得解決，球隊目前的參賽意願與準備工作均已就緒。

名單保留彈性 爭取核心球星回歸

在球隊名單方面，波多黎各棒協目前已向大聯盟提交了一份包含27名球員的初步名單。基雷斯透露，最後3個空缺的名額將保留給仍在努力爭取保險豁免的靈魂人物，包含原定隊長林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）以及巴耶茲（Javier Báez）。

這幾位頂尖內野手因受限於保險制度，目前仍處於爭取上場權利的階段，棒協將持續與相關單位溝通，力求讓最強陣容重返賽場。

主場優勢助陣 力拚小組出線

隨著參賽動向正式定調，波多黎各隊將按照原定計畫，於3月6日至11日在自家主場聖胡安的希拉姆·比托恩球場進行A組預賽，也讓期待已久的當地與全球球迷鬆了一口氣。

