WBC／世界大賽MVP山本由伸參戰！外媒諷：幫他準備胃藥

中華隊進入備戰階段，最終30人名單會在最後期限才會公布，以免被其他國家情蒐。（圖／美聯社）





2026年世界棒球經典賽明年即將開打，中華隊進入備戰階段，最終30人名單會在最後期限才會公布，以免被其他國家情蒐。台灣最大勁敵日本隊，球星山本由伸確定參戰經典賽，不過季後賽加例行賽，大量投球局數，讓外國媒體示警諷刺道奇隊最好幫他準備胃藥。

球評：「現在2好0壞，打出了往中間的球，二壘接殺再傳到一壘，道奇隊贏得了總冠軍。」

在世界大賽封神的辣個男人山本由伸，目前已經獲得道奇隊支持，確定將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽。不過消息一出，外媒就提醒山本由伸今年例行賽加季後賽已經投了211局，遠超過他過去單季最高投球局數，這對任何投手來說都是很大幅度的局數增加。

賽事主播：「菅野智之對決高施密特，揮棒落空三振出局。」

日本隊除了兩大巨星，山本由伸、大谷翔平確定參戰。另外本季效力大聯盟金鶯隊的菅野智之也確定入選日本隊。至於效力天使隊的34歲左投菊池雄星也對外表達，有高度意願打經典賽。日本隊組大聯盟先發輪值，而韓國隊。

99英里速球，將打者三振出局，紅雀牛棚火球男Riley O'Brien，是美韓混血。日前接受專訪時已經強烈表態，有意加入韓國隊出征經典賽，另外韓國隊補強名單，還有道奇隊的Tommy Edman，也被視為再度入選的熱門人選。

運動主播：「大谷被三振揮空，三振出局。」

連續將大谷三振出局，台灣大聯盟強投鄧愷威。日前向外媒透露有意參加經典賽，消息一出，也引爆韓媒討論。

各隊陣容已經漸漸有了雛形，而中華隊部分預計會在最後期限公布，避免其他國家情蒐。而如果想到東京觀賽的球迷，海外抽選時間截止日到15日早上5點，動作可得加快。沒搶到票的人，到時候持續鎖定東森轉播，世界棒球經典賽，一起為台灣加油打氣。

