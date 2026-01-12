WBC》中華再失戰力 紅雀不放行最速火球男林振瑋

林振瑋確定缺席2026年世界棒球經典賽（WBC）。紅雀隊球團因擔心他過去的傷勢，決定不予放行，使中華隊再度失去一名旅美投手戰力。

世界棒球經典賽即將於今年3月登場，中華隊43人尚未正式公布，但壞消息接連傳出。繼旅美投手鄧愷威、中職台鋼投手黃子鵬及樂天隊長林立相繼宣告婉拒後，今（12）日再傳出，效力聖路易紅雀隊的台灣火球男林振瑋，因球團顧慮他去年累積的傷勢，決定不放行，確定無緣參加本屆經典賽。

林振瑋是前旅美名將郭泓志的外甥，身高203公分，在2024年曾投出最快101英里（約162.5公里）的速球，刷新台灣投手球速紀錄。他在去年球季從美職1A起步，並於8月底升上紅雀隊所屬2A球隊，出賽4場繳出9.2局失10分的成績。

去年秋訓期間林振瑋入選亞利桑那秋季聯盟，曾投出3局無失分、奪5次三振的壓制內容，並獲選單周最佳投手。

過去在國際賽徵召時，林振瑋多次表態願意為國家隊效力，皆因球團保護政策而未能成行。本屆經典賽他原本也在大名單之列，且本人抱持高度意願，但紅雀隊最終仍以健康考量為由拒絕。