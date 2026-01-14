WBC／中華隊今開訓！林家正不缺席 旅美小將驚喜入列

台灣12強賽冠軍捕手林家正。（圖／林王祐攝）





第六屆世界棒球經典賽（WBC）台灣隊集訓正式啟動，中職球員與部分旅外選手於昨日完成報到後，今日（15日）於高雄國家訓練中心展開第一階段集訓。

今日開訓儀式大咖雲集，包括運動部長李洋、棒協理事長辜仲諒及中職會長蔡其昌均親臨現場出席。本次集訓除中職主力外，暫無合約在身的旅美好手林家正，以及海盜隊高階1A投手張弘稜也均現身投入訓練。

海盜右投張弘稜首度入選重要國家隊名單！

效力於美職海盜體系的24歲右投張弘稜，於上週驚喜接獲國家隊徵詢並確定加入集訓行列。張弘稜畢業於三民高中，2022年以50萬美元簽約金加盟海盜隊。

他去年在海盜高階1A出賽25場（24場先發），繳出5勝7敗、防禦率4.82、每局被上壘率1.28的成績，在106.1局中飆出97次三振。這也是張弘稜職業生涯首度入選重大國際賽事的國家隊培訓名單。

12強冠軍捕手林家正現身報到！

在旅外球員動向方面，去年世界12強賽冠軍捕手、目前為自由球員身份的林家正已確定參與本次集訓。

此外，日前遭光芒隊指定讓渡（DFA）的內野手鄭宗哲行程維持不變，預計同樣會出席，而古林睿煬、孫易磊、王彥程等旅日、旅美好手也有望陸續現身。

第一階段集訓仍以中職球員為核心戰力，確保本土與旅外戰力能儘速銜接與磨合。

曾峻岳、吉力吉撈發文！蔡其昌留言關心後勤裝備

隨著開訓報到，國手們也紛紛在社群平台表達參賽決心。投手曾峻岳秀出中職工作人員準備的裝備組並寫下「Let’s go Team Taiwan」；捕手吉力吉撈・鞏冠則發文寫上「TEAM TAIWAN」並搭配「TOGETHER SOUNDS GREAT」。

中職會長蔡其昌亦親自在兩人的貼文下留言回應「後勤的服務，滿意嗎？」，展現對球員後勤支援的高度重視。

