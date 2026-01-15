WBC／中華隊今開訓！蔡其昌：不放棄 機會就在台灣這邊

中職會長蔡其昌。（圖／陳耿閔攝）





2026年世界棒球經典賽將於3月點燃戰火，中華隊於高雄國家運動訓練中心正式展開第一階段集訓。

今（15）日全隊舉行開訓儀式，總計31位選手與全體教練團齊聚一堂，由曾豪駒總教練率領球隊，正式宣告中華隊進入備戰狀態。

接下來中華隊將拿出拚勁投入訓練，期盼全隊團結一心、發揮最大戰力，在本屆賽事中爭取佳績，朝前進邁阿密的目標全力拚戰。

中華職棒會長蔡其昌身兼中華隊領隊，親自到場為球隊打氣，並致贈加菜金50萬元作為勉勵。

運動部李洋部長及中華民國棒球協會高人傑常務理事亦蒞臨現場力挺中華隊，並各致贈20萬元勉勵金，展現對國家隊的全力支持。

蔡其昌會長致詞時，首先代表國家隊感謝李洋部長及運動部對中華隊組訓的全力支持，無論是相關經費或集訓場地皆給予充分協助，並特別感謝國訓中心提供園區內餐廳與重訓室，讓中華隊得以專屬使用。

蔡會長也感謝行政院此次協助居中溝通聯繫，並指派運動部鄭世忠政務次長加入國家隊，協助相關事務推動。

最後，蔡會長也特別感謝中華民國棒球協會在賽事期間的密切合作，以及辜理事長對國家隊的長期支持。

蔡會長同時感謝球迷朋友對國家隊準備工作的高度關注，並期盼大家持續為中華隊加油。

他表示：「沒有人能預知成績如何，但我相信教練團與所有參與集訓的選手，一定會拿出最好的態度與拚勁，全力以赴；包含後勤團隊也會做好萬全準備，協助國家隊在集訓期間一切順利。」

蔡會長也堅信，只要永不放棄，機會終將站在台灣這邊。

本屆世界棒球經典賽由陳傑憲擔任隊長，期盼他再次展現「台灣隊長」的精神，帶領球隊力拚佳績。

中華隊昨日為報到日，陳傑憲表示，從昨天至今，選手們都能深刻感受到各界的重視，對此心存感謝；而身為球員，能做的就是專心備戰、維持身體健康。

他說，目前第一階段集訓正是調整狀態的關鍵時期，大家都將努力將狀態調整至最佳，為台灣爭取最好的成績。

第一階段集訓共計32人參與，陳冠宇因個人訓練規劃，將於日後向球隊報到；旅外選手則在前期隨隊共同訓練後，將陸續返回母隊，參與各自球隊的春訓安排。

第一階段集訓名單

投手：林凱威、古林睿煬、林詩翔、李東洺、張奕、陳冠宇、王彥程、張弘稜、鄭浩均、吳俊偉、賴胤豪、韋宏亮、胡智爲、曾峻岳、莊昕諺、孫易磊

捕手：吉力吉撈．鞏冠、林家正、蔣少宏、戴培峰

內野手：鄭宗哲、王博玄、張政禹、林子偉、張育成、吳念庭、江坤宇

外野手：邱智呈、陳傑憲、林安可、宋晟睿、陳晨威

