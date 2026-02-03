WBC／中華隊今開選訓會議決定最終30人名單 待2月6日大聯盟官方揭曉

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

世界棒球經典賽（WBC）30人名單今（3）日為最終期限，中華隊將於今日下午召開選訓會議，針對選手名單與教練團人選做出最後確認。根據報導，中華職棒聯盟祕書長楊清瓏表示名單決定後不會公布，而是由大聯盟官方按時程公開，預計2月6日早上8點揭曉。

目前外媒陸續報導各國WBC代表隊名單，按照WBC官方作業流程，今日為名單繳交期限最後一天，中華隊也將於今日下午召開選訓會議，敲定這屆WBC中華隊的所有人選，但最終還是以此次總教練曾豪駒的想法為主，並且決定後不會另行公布，而是由大聯盟官方於2月6日早上透過直播的方式正式公布此次WBC20隊的名單。

