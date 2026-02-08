WBC／中華隊先發投手怎麼排？球數限制成最大考驗

迎戰本屆世界棒球經典賽，中華隊30人參賽名單出爐，一口氣選進16位投手，有專家推測，可能是為了因應連續4天賽程，準備採多人先發輪值。另一方面，「龍之子」徐若熙將在22、23日的熱身練習賽迎來「日本初登板」，接著26日台日棒球國際交流賽，徐若熙也有機會披上福岡軟銀鷹隊戰袍，形成先對決日本隊、再面對中華隊的特殊情境。

中華隊本次選進16位投手名單，為C組賽事球隊中最多，韓國、澳洲與捷克隊方面則選進15位投手；日本隊為14位投手。由於經典賽規定限制投手用球數，預賽每人單場最多用球數為65球，中華隊先發投手如何安排，也成為外界關注焦點。

棒球球評陳師正分析，若以用球數回推，先發投手不太可能投到很長的局數，後續投手等於提早登場，「他可能第三局、第四局就要上去了，甚至有可能第二局、第三局。」

徐若熙有望強碰日本隊 「超VIP調整法」提升狀態

日媒報導，徐若熙26日有機會披上軟銀鷹隊的戰袍強碰台灣隊友，藉由對戰日本、台灣「超VIP調整法」提升狀態。圖／台視新聞

另外，根據日媒報導，2月22、23日日職福岡軟銀鷹隊將與日本隊進行熱身練習賽，我國的旅日投手徐若熙有望上場，迎來他的「日本初登板」。不只如此，26日福岡軟銀鷹隊也將來到台北大巨蛋再度進行交流賽對戰中華隊，屆時徐若熙也有機會「披上軟銀鷹隊的戰袍強碰台灣隊友」。日媒也透露，徐若熙藉由對戰日本隊與台灣隊來提升狀態，堪稱「超VIP式調整法」。

不過，陳師正說，仍要看徐若熙在非比賽日之間的調整狀況，包含練習日的狀態，才是準確的。

點名台灣是「黑馬」 大聯盟記者：有機會製造驚喜

大聯盟官網記者克雷爾點名墨西哥隊、加拿大隊、中華隊為他心目中的3支黑馬人選，甚至有機會爆冷奪冠。圖／台視新聞

中華隊目前持續集訓中，隊員間的默契和感情愈來愈好，教練高志綱的目標是帶領中華隊晉級複賽，包機前往邁阿密。不過，日前有美國媒體將中華隊評為戰力倒數第3的「志在參加」組，但大聯盟官網記者克雷爾則發表不同見解，點名墨西哥、加拿大與中華隊是他心目中的3支黑馬，認為有機會製造驚喜，甚至有潛力一路過關斬將、爆冷奪冠。

隨著正式名單底定，中華隊究竟是「志在參加」，還是能成為「大賽黑馬」，備受球迷關注。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

