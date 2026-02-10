WBC／中華隊先發9棒預測！「龍仔、育成」扛前2棒

球評預測「龍仔」和「張育成」兩位重砲，可能會安排在前兩棒。（圖／東森新聞）





經典賽開打倒數，中華隊這次名單被外界評為歷屆戰力最充沛，不只投手群備受關注，先發打序如何安排，也成為球迷熱議焦點，球評預測「龍仔」和「張育成」兩位重砲，可能會安排在前兩棒，讓打線更具破壞力。

經典賽中華隊陣容名單已經曝光，這回帶上16名投手，組成被譽為「歷屆戰力最充沛」的陣容。不過現在大家最好奇的是，中華隊先發打序會如何排。

賽事主播：「龍仔把球打到空中，中左外野方向，非常深遠，出去了，龍仔追平比賽。」

廣告 廣告

台美混血強打「龍仔」，本季在3A賽場火力全開。單季出賽140場，敲出20發全壘打，被譽為中華隊不動的中心打線人選。

球評預測，前四棒基本上，就會是從兩位台美混血費仔、龍仔，以及台灣隊長陳傑憲，和國防部長張育成來作挑選。

球評許維智：「強力打者一定是排在前面幾棒，第一棒、第二棒都是打擊非常強悍的，像大谷翔平為什麼排在第一棒，美國職棒的龍仔跟費仔，這兩位一定是（前4棒）機率比較高啦。」

前四棒打序，讓整體打線具有強大破壞力，至於指定打擊人選，則會視當天對手先發，是左投還是右投做調整，林安可或是吉力吉撈·鞏冠輪流扛下重任。而在第6到第9棒部分，教練團則預期會在李灝宇、吳念庭、林家正，以及鄭宗哲，看當天選手狀況進行安排。

賽事主播：「張育成把這顆球打擊出去，看起來有機會，在中右外野方向，啊出去了。」

堪稱史上最完整中華隊，也讓球迷搶著進場。國籍航空推出台日、台韓戰限量機票搭配球票，開賣瞬間秒殺，可見經典賽，熱度全面爆表。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／官方商店2/20東京雙地標登場！購買資訊一次看

WBC／台灣自辦練習賽開放球迷入場 索票時間曝光

WBC／最強陣容！ 日本經典賽前「情蒐台灣啦啦隊」

