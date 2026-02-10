WBC／中華隊先發9棒預測！「龍仔、育成」扛前2棒
經典賽開打倒數，中華隊這次名單被外界評為歷屆戰力最充沛，不只投手群備受關注，先發打序如何安排，也成為球迷熱議焦點，球評預測「龍仔」和「張育成」兩位重砲，可能會安排在前兩棒，讓打線更具破壞力。
經典賽中華隊陣容名單已經曝光，這回帶上16名投手，組成被譽為「歷屆戰力最充沛」的陣容。不過現在大家最好奇的是，中華隊先發打序會如何排。
賽事主播：「龍仔把球打到空中，中左外野方向，非常深遠，出去了，龍仔追平比賽。」
台美混血強打「龍仔」，本季在3A賽場火力全開。單季出賽140場，敲出20發全壘打，被譽為中華隊不動的中心打線人選。
球評預測，前四棒基本上，就會是從兩位台美混血費仔、龍仔，以及台灣隊長陳傑憲，和國防部長張育成來作挑選。
球評許維智：「強力打者一定是排在前面幾棒，第一棒、第二棒都是打擊非常強悍的，像大谷翔平為什麼排在第一棒，美國職棒的龍仔跟費仔，這兩位一定是（前4棒）機率比較高啦。」
前四棒打序，讓整體打線具有強大破壞力，至於指定打擊人選，則會視當天對手先發，是左投還是右投做調整，林安可或是吉力吉撈·鞏冠輪流扛下重任。而在第6到第9棒部分，教練團則預期會在李灝宇、吳念庭、林家正，以及鄭宗哲，看當天選手狀況進行安排。
賽事主播：「張育成把這顆球打擊出去，看起來有機會，在中右外野方向，啊出去了。」
堪稱史上最完整中華隊，也讓球迷搶著進場。國籍航空推出台日、台韓戰限量機票搭配球票，開賣瞬間秒殺，可見經典賽，熱度全面爆表。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
更多東森新聞報導
WBC／官方商店2/20東京雙地標登場！購買資訊一次看
WBC／台灣自辦練習賽開放球迷入場 索票時間曝光
WBC／最強陣容！ 日本經典賽前「情蒐台灣啦啦隊」
其他人也在看
不擔心徐若熙動作「微調」 葉總明天飛日本現場觀察
記者陳立勳／斗六報導味全龍本土王牌投手徐若熙今年轉戰日本職棒軟銀隊，近期在春訓基地已進入牛棚練投，其中投球動作接受軟銀隊...
WBC／內野打線火力最大化！中華隊重砲齊聚可排「百轟打線」
備戰2026世界棒球經典賽，中華隊30人名單出爐，野手總計14人，扣除自由球員「當家鐵捕」林家正，還有5人為現役旅外球員。專家指出，內野長打火力是焦點，包含龍仔、李灝宇及張育成等人，都有望擔任中心打線
蔡其昌喊話大巨蛋沒道理棒球場愈比愈少 蔣萬安說話了
中職新賽季3月底即將開打，目前賽程場地尚未正式公布。中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌昨也向北市府喊話，表示「大巨蛋是為棒球而生的場地」，沒道理場次越比越少，呼籲台北市政府盡速給予聯盟正向回應。台北市...
中職》魔鷹回來了！ 曾子祐「熊抱」表示歡迎
台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）今天（9日）完成球團安排的體健，並到「皇鷹學院」熟悉環境，大讚球團安排的基地相當舒適，魔鷹也與許久不見的教練、隊友寒暄擁抱，球團表示，魔鷹預計明天將投入球隊春訓，展開新球季備戰。
MLB》鄭宗哲今搭機回到美國春訓！ 帶著大家的祝福寫下「我愛你們」
效力於波士頓紅襪的台灣好手鄭宗哲，今天搭機回到美國，他表示，「2026 帶著所有人的祝福，更堅定的夢想！！！，我會變得更好，謝謝大家在台灣的照顧，我愛你們。」
經典賽／韓媒形容國家隊緊急狀態 金亨俊「就像煙囪冒出的煙」
南韓隊前天公布世界棒球經典賽30人名單，今天立刻傳出捕手崔在勳在春訓受傷，預計需要3到4周才能恢復，韓職NC恐龍隊金亨俊是可能接替人選，韓媒「朝鮮日報」指出，27歲的金亨俊上個月在球隊新年集會上...
洋基持續補強！交易來運動家工具人 板凳深度再提升
體育中心／林志諺報導洋基補強板凳深度，送出小聯盟右投布爾戈斯（Luis Burgos），交易來運動家工具人舒曼（Max Schuemann）。
備戰春訓！佐佐木朗希曬「火球炸裂」影片 力拚道奇先發輪值
隨著大聯盟春訓投捕報到日（2 月 13 日）逼近，洛杉磯道奇隊的日籍強投佐佐木朗希已進入備戰狀態。他在台灣時間（9日）透過個人 Instagram 發布一段自主訓練的投球影片，影片中強勁的球威與響亮的接捕聲，讓球迷對這位 24 歲投手的復活充滿期待。
中職》大巨蛋是為棒球而生 蔡其昌盼增場次
近期台北大巨蛋頻繁舉辦演唱會，卻傳出今年給予中職的場次減少引發討論，中信兄弟、富邦悍將都提過受到影響，票房較佳的假日場減少，經營相對困難的平日場次增加，中職會長蔡其昌8日受訪時重申「大巨蛋是為棒球而生」，已經向市府、遠雄爭取增加場次。
賽揚神獸柯蕭找到新工作！不是擔任教練也不是家庭主夫而是「做這個」
體育中心／綜合報導傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）將以不同的身分和球迷見面！NBC Sports在超級盃賽轉播賽前宣布，正式聘請三位退役的棒球巨星柯蕭、沃托（Joey Votto）和瑞佐（Anthony Rizzo） 擔任球評，柯蕭最快會在3月27日亮相。
中信兄弟》曾頌恩被平野惠一訓話2小時！ 目標今年拿最佳九人
中職中信兄弟野手曾頌恩，去年遭到傷病影響，無法全力發揮，只有留下打擊率2成25，1轟的成績，跟2024年的單季10轟，打擊率3成04差很多，他自己也坦言遇到一些狀況，也被平野惠一監督訓話，但自己希望新的一年可以健康面對，目標最佳九人。
經典賽》日本隊添變數！平良海馬拉傷 日媒看好松山晉也遞補
2026年第六屆世界棒球經典賽將在3月點燃戰火，力拚連霸的日本隊卻在開賽前傳出隱憂。效力埼玉西武獅的投手平良海馬在母隊春訓期間發生左小腿肌肉拉傷，出賽前景因此蒙上陰影。儘管日本武士30人名單已正式公布，但若平良最終確定辭退出賽，日本媒體普遍看好中日龍後援投手松山晉也，將成為最有機會遞補的人選。
經典賽》崔在勳骨折無緣參賽 NC恐龍捕手金亨俊臨危受命遞補
2026年第六屆世界棒球經典賽韓國隊近期傷兵頻傳，原先公布的30人名單中，韓華鷹捕手崔在勳名列其中，然而他在球隊訓練期間進行守備練習時，不慎遭球擊中手指，經診斷為右手無名指骨折，預計至少需要一個月恢復期。由於無法趕上經典賽賽程，韓國棒球委員會（KBO）最終決定更換名單，由NC恐龍捕手金亨俊遞補入隊。
MLB》紅襪補進3內野手 鄭宗哲面臨更激烈競爭
在春訓投捕手與傷兵報到日前1天，波士頓紅襪與密爾瓦基釀酒人敲定球員交易，一口氣補進包括預期會擔任先發的Caleb Durbin等3位內野手，補強內野深度，但這也讓有機會留在紅襪40人名單中的台灣好手鄭宗哲，本季將面臨更激烈競爭。
經典賽中華隊30人名單出爐！投手陣容16人歷屆最多，球員備戰狀態大公開－Yahoo好棒棒#294
中華隊出戰2026年第六屆世界棒球經典賽的30人名單在2月6日公布，這次選入16位投手，是歷屆最多，共有9位旅外球員在陣中，包含12強冠軍班底林昱珉、WBCQ成員陳柏毓，而隊上的老大哥陳冠宇，是繼潘威倫之後，第2位連三屆參賽的球員，另外還有備受矚目的中職新人王林詩翔也受到教練團青睞。此外，Jonathon Long、Stuart Fairchild等強援也都在名單裡，幫助中華隊戰力有感升級！中華隊持續備戰中，年後將在2月19日恢復訓練，在2月26日、27日與日本職棒福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士進行交流賽。球員們這陣子的備戰狀態如何呢？一起來聽聽大家的分享！🎤
台灣應援力超強！WBC中華隊名單按讚破萬成第一 留言狂刷「Team Taiwan」
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於台灣時間3月5日至17日登場，WBC官方於6日同步公布各國30人最終名單。其中中華隊陣容一...
MLB/紅襪一口氣換來3名內野手 鄭宗哲面臨更大競爭
波士頓紅襪今（10日）與密爾瓦基釀酒人進行交易，一口氣換來3名球員，且全是上季在大聯盟有過出賽紀錄的內野手，換句話說，目前尚在40人名單當中的鄭宗哲，將會面臨更大的競爭。
WBC／南韓隊又有傷兵！資深捕手崔在勳驚傳骨折 恐就此退出國家隊
2026年世界棒球經典賽將在3月開打，在剩不到1個月就要開打之際，南韓又傳出壞消息，陣中老將捕手崔在勳因守備練習時受傷，導致右手手指骨折，可能會退出此次經典賽。
MLB》揭露洋基先發輪值 Boone有信心
在紐約洋基春訓投捕手報到日前3天，總教練Aaron Boone就已經揭露讓他很有信心的先發投手輪值，等到季中Gerrit Cole、Carlos Rodon歸隊，他們將會處於更有利的位置。
才出面護妻止血！簡廷芮再傳婚變 老公神隱親自出面回應
藝人王子、粿粿去年傳出婚外情，風波鬧得沸沸揚揚，當時和粿粿、王子同遊美國的簡廷芮、王品澔也被指控關係曖昧，兩人疑似有越線的互動，當時簡廷芮老公賴冠儒火速出面護妻，才讓風波逐漸平息。現今，又傳出夫妻倆婚姻陷入冷凍期，一向愛「曬女婿」的簡廷芮父親，社群也久久未見女婿的身影。對此，賴冠儒表示：「沒有婚變，都跟之前一樣好」。