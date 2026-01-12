WBC／中華隊又損失1大將 台灣最速火球男林振瑋確定缺席

被譽為「台灣最速火球男」的紅雀隊投手林振瑋，因球團擔心去年的傷勢而不放行，中華隊確定再損失1戰將。（圖／Arizona Fall League提供）





世界棒球經典賽（WBC）即將在3月開打，目前中華隊正式名單尚未出爐，不過旅美投手鄧愷威、中職投手黃子鵬及野手林立，都陸續宣告缺陣，今（12）日再傳出，被譽為「台灣最速火球男」的紅雀隊投手林振瑋，因球團擔心去年的傷勢而不放行，中華隊確定再損失1戰將。

林振瑋是台灣投手郭泓志的外甥，擁有203公分的好身材，2024年催出生涯最快的101英里（約162.5公里）火球，為台灣史上最快紀錄。上個賽季他從1A出發，8月底升上2A，出賽4場繳出9.2局失10分的成績。

廣告 廣告

過去世界一級賽事在徵召選手時，林振瑋都公開表態願意參賽，不過都因為球團不放行而缺席，本屆經典賽原也在大名單內，本人亦抱持高度意願，不過球團認為他去年傷勢較多，經過評估決定不予放行。

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

WBC／台灣43人集訓名單曝光 旅外球員19人！

WBC／林安可會去經典賽集訓 放不放人西武球團未說死

WBC／15日確定報到集訓！陳傑憲喊：身體可以我一定打

