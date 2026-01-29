WBC／中華隊名單2/6曝 東京「台灣之夜」有望擴大規模

中職會長蔡其昌。（圖／東森新聞）





WBC經典賽三月開打，教練團預計將在2月6日公布球員名單，台日大賽最受矚目，不少人將直飛日本觀戰卻買不到票，中職會長蔡其昌表示，確定將在東京為台灣球迷舉辦東京「台灣之夜」直播，目前正在談3個場地，預計容納超過五千名球迷。

WBC經典賽三月開打，中華隊完整30人名單，將在2月6日發布，預計將攜帶15-16位投手，首戰日本，可能就會對上王牌投手山本由伸，中華隊該怎麼迎戰。

經典賽中華隊總教練曾豪駒：「大家都是精銳盡出，所以最好就是，把自己的心態準備好去面對每一場比賽。」

本屆經典賽，日本雖然擁有隊史最多的大聯盟球員參戰，但賽事導入投球計時器，限制投球時間，壘上無人15秒、有人18秒，是日職沒有的規定，對日職投手甚至旅日選手來說，都得再適應，而中職部分，則從去年熱身賽起，試辦縮短計時器2秒鐘，為經典賽熱身。

經典賽中華隊總教練曾豪駒：「實戰部分可能會從下個循環開始安排，整體個人強化的部分，可能會在這個循環，再投入整體團隊的結合。」

中華隊投手群，預計2月1日進入實戰，牛棚也將導入計時器，另外還有好消息，台灣旅美好手鄭宗哲，休賽季期間被三度指定讓渡，29號確定加入華盛頓國民。

中華隊經典賽集訓球員鄭宗哲：「把自己準備好，我覺得是最重要的，但我覺得最後至少，我到新東家的時候可以表現好，那才是最重要的。」

無論如何就是把自己準備好，接下來經典賽，也有很多沒搶到票的球迷，直接飛往日本，中職也準備好「東京之夜」直播派對，預計將找3個各能容納2千人的大場地，

中華職棒會長蔡其昌：「在談的地點本來是1個啦，但是看起來好像有點不夠的感覺，所以我們目前一併談3個。」

東京之夜確定開成，現在就等公播權審核，五千球迷就能在球場外，為TEAM TAIWAN熱血應援。

