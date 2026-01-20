WBC／中華隊後勤揭密！自主研發「智慧發球機」 併用美職等級iPitch

為了備戰2026世界棒球經典賽，中華隊不只徵召最強選手，後勤科技也迎來重大升級！運動部政務次長鄭世忠證實，除了引進美國職棒等級的「iPitch」智慧發球機外，由運科中心自主研發的「智慧發球機」也已完工並投入實戰，協助打者提早適應國際賽強投的球路。

備戰世界棒球經典賽，TEAM TAIWAN已經展開集訓，運動產業發展基金迎來史上最高的6400萬，不只徵召最強戰力，就連後勤科技也迎來全面升級。

由台灣國家運動科學中心自主研發的「智慧發球機」，運動部政務次鄭世忠證實已經完工，且投入實戰訓練，它在球的控制上做了更多優化設計，也會模擬對手投球的畫面。同時也引進美國職棒等級的「iPitch」智慧發球機，兩套系統分工合作，就是要讓選手提早適應國際賽強投的節奏與球路。

具備長打火力+穩定性 美職記者看好林安可表現

不只科技升級引發關注，大聯盟資深記者Jon Morosi也把目光投向中華隊的關鍵戰力，他點名外野手林安可，除了即將展開的旅日生涯，更看好他過去在統一獅的表現，已為挑戰更高層級舞台打下基礎。上個球季林安可繳出職涯最佳進攻數據，單季OPS突破1.0，展現長打火力與穩定性兼具的成熟打擊型態，被看好在2026年WBC有望迎來突破性成長。

聯想救援王霍夫曼 看好林詩翔變速球能扛關門重任

另一位被點名的是中職台鋼雄鷹的守護神林詩翔，Morosi認為他的變速球是2026年經典賽等級中最頂尖的球路之一，甚至讓人聯想到名人堂救援王霍夫曼（Trevor Hoffman），看好有機會在經典賽扛下關門重任。從訓練科技到國際評價，中華隊備戰經典賽全面到位，目標就是讓全台球迷在熱血感動一次。

2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台視新聞／綜合報導 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

WBC／黃金左投入列？陳偉殷、郭泓志曬練球影片：聽說中華隊缺左投

WBC／點頭加入經典賽集訓！陳冠宇：希望成為人生完美回憶

球迷敲碗想買「Team Taiwan新帽T」蔡會長聽到了 宣布下週開賣