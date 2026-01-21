WBC／中華隊熱身賽對二軍、日韓對一軍掀討論 球評這樣說

世界棒球經典賽WBC官方熱身交流賽賽程出爐，台灣將在日本宮崎對戰日職歐力士猛牛隊和福岡軟銀鷹隊「二軍」，有網友認為，同組的日本和韓國隊都能和一軍過招，而且是在大阪的室內球場打，認為待遇落差太大，不過有球評認為，熱身賽主要是讓球員抓手感，和二軍打也很不錯，影響不大。

吉力吉撈發「4大名捕」合照 曾豪駒：球員準備很完整

全力衝刺訓練守備，距離世界棒球經典賽正賽不到兩個月，中華隊球員加緊練習，其中吉力吉撈鞏冠還貼出捕手合照，只見林家正、戴培峰和蔣少宏都到齊了，讓網友笑稱「四大名捕」。

總教練曾豪駒也曝光目前訓練狀況，選手其實在整體準備都非常完整，投手在第一天就可以進到牛棚，當然希望經過一次一次訓練把自己調整到最好。

官辦熱身賽台灣對戰日職二軍 球評：主要練手感

不過官方公布的「熱身交流賽」賽程引發議論，3月2日中華隊將在日本宮崎的戶外球場對上日職歐力士猛牛隊二軍，隔天再對戰福岡軟銀鷹隊二軍，都是跟「二軍」過招，和澳洲、捷克隊的狀況類似，但反觀日本和韓國隊在有室內空調的日本大阪京瓷巨蛋打熱身賽，對戰的是歐力士猛牛隊和阪神虎隊「一軍」。

WBC官辦熱身賽中華隊對日職二軍，日韓都對一軍掀討論。圖／台視新聞

不少網友為中華隊叫屈，認為日韓打一軍、台灣打二軍待遇有落差，也有人擔心戶外球場天氣冷，會讓球員難以調整節奏；但也有網友表示，日韓過去經典賽排名較前面，熱身賽賽程是按照戰績安排。

網友因熱身賽打抱不平。圖／台視新聞

球評許維智也說，澳洲隊上一次擊敗韓國，這次也一樣跟日本二軍打，他解釋熱身賽目的是在調整、讓球員適應節奏，過去國際賽事甚至都還找到日本業餘球隊比賽，所以對方是不是一軍跟二軍不是重點。

專家表示，熱身交流賽影響不大，加上台灣2月底也有兩場自辦的熱身賽對戰日職一軍，而且台灣正賽賽程安排比韓國隊更有優勢。

台灣自辦熱身賽對戰日職一軍。圖／台視新聞

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

