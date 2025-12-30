WBC／中華隊祭出史上最強陣容 美媒預測晉級8強

中華隊在去年12強賽奪冠。（圖／東森新聞）





距離2026年世界棒球經典賽開幕僅剩不到3個月，全球棒球迷的熱情已隨著各國明星球員的參賽承諾被點燃。隨著分組名單與球員動態日趨明朗，各界預測也紛紛出爐，美媒則預測中華隊將晉級8強。

強權交鋒與傳統勁旅的興衰預判

根據美媒《World Baseball Network》分析，在2026年的賽事預測中，美國隊與多明尼加被看好將在邁阿密決賽會師。美國隊今年解決了長期以來缺乏頂級投手的問題，這讓他們在面對進攻火力強大的多明尼加時更具優勢。預計美國隊隊長賈奇將展現強大長打能力，有望榮膺賽事最有價值球員。與此同時，過去每屆必晉級的古巴隊，今年因陣容深度不足且面臨加拿大與波多黎各的強力競爭，可能面臨隊史首度在第一輪即遭淘汰的窘境。而長期無法突破首輪的加拿大，則被看好能在聖胡安組成的豐富大聯盟陣容中完成突破。

中華隊史上最強陣容

中華台北隊在2023年的精彩表現仍讓球迷記憶猶新，而2026年更有望打出隊史代表作。預測指出，中華隊將以史上最強陣容出戰，包括老虎隊新秀李昊宇、小熊隊新秀朗以及響尾蛇王牌林育民等旅外好手都將披掛上陣。特別是林育民在十二強賽的奪金表現，極大提振了投手群信心。中華隊此次與日本、韓國、澳洲、捷克同組，除了日本隊實力超群外，中華隊的投手深度被評為該組第二，極有機會利用主場優勢與堅強戰力，自2013年以來首度從小組賽脫穎而出，晉級8強。

國際新星竄起

每屆經典賽都不乏冷門與新秀驚艷，今年哥倫比亞的二壘新星阿羅約被看好將在國際舞台大放異彩，他在美職體系的優異數據將成為球隊致勝關鍵。而荷蘭隊也被預測將再次扮演強隊殺手，在邁阿密小組賽中趁著委內瑞拉投手陣容不穩時奪下關鍵勝利。最終的冠軍之路可能重演日美對決，但兩強極可能在準決賽就提早碰頭，這場「實質冠軍戰」的勝者，將直接決定誰能捧起世界第一的獎盃，為這場棒球盛宴畫下最完美的句點。

