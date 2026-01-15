【WBC】中華隊第一階段開訓運動部核6000萬經費破紀錄 32人集訓名單出爐

經典賽中華隊今（15日）上午於國訓中心舉行開訓典禮，運動部長李洋強調，本次備戰將以「歷屆最高」規格全力奧援，要讓球隊無後顧之憂，全力爭取複賽門票。（運動部提供）



2026年世界棒球經典賽中華隊今（15日）上午於高雄國家運動訓練中心舉行開訓典禮，展開第一階段集訓。這也是運動部成立以來，所迎來的首場國際棒球一級賽事。首日共有31名選手報到，包括24名中職球員與7名旅外體系選手，由續任隊長的「台灣隊長」陳傑憲領軍。運動部長李洋強調，本次備戰將以「歷屆最高」規格全力奧援，不僅核定補助中職組訓經費4400多萬元及情蒐計畫1600萬元創下紀錄，更落實保險實支實付，要讓這支「台灣隊」無後顧之憂，全力爭取複賽門票。

中華隊於2025年8月25日召開選訓會議，決議延續世界12強奪金的原班教練團，由總教練曾豪駒領軍，並加入資格賽體能教練陳宗宏，一同備戰第六屆WBC。11月20日再度召開選訓會議，名單縮減為第一階段集訓43人名單，該名單不對外公布，僅會於賽前公布最終30人。

本階段集訓名單共32人，首日以中職球員為主。資深左投陳冠宇因私人行程未於首日報到，總教練曾豪駒表示，預計數日後就會加入訓練。

經典賽中華隊第一階段32人集訓名單：

投手（16人）：

張弘稜（匹茲堡海盜體系）、古林睿煬（北海道日本火腿鬥士）、孫易磊（北海道日本火腿鬥士）、王彥程（韓華鷹）、陳冠宇（樂天桃猿）、莊昕諺（樂天桃猿）

賴胤豪（樂天桃猿）、吳俊偉（中信兄弟）、鄭浩鈞（中信兄弟）、胡智爲（統一7-ELEVEn獅）、韋宏亮（台鋼雄鷹）、林詩翔（台鋼雄鷹）

林凱威（味全龍）、曾峻岳（富邦悍將）、張奕（富邦悍將）、李東洺（富邦悍將）

捕手（4人）：

林家正（自由球員）、吉力吉撈．鞏冠（味全龍）、蔣少宏（味全龍）、戴培峰（富邦悍將）

內野手（7人）：

鄭宗哲（坦帕灣光芒指定讓渡）、林子偉（樂天桃猿）、江坤宇（中信兄弟）、吳念庭（台鋼雄鷹）、張政禹（味全龍）、張育成（富邦悍將）、王博玄（台鋼雄鷹）

外野手（5人）：

林安可（埼玉西武獅）、陳晨威（樂天桃猿）、宋晟睿（中信兄弟）、陳傑憲（統一7-ELEVEn獅）、邱智呈（統一7-ELEVEn獅）

教練團：

總教練：曾豪駒、首席兼捕手教練：高志綱、打擊教練：彭政閔、高國輝、投手教練：林岳平、王建民、

內野守備教練：陳江和、外野守備兼跑壘教練：張建銘

（運動部提供）

2026年世界棒球經典賽中華代表隊今（15）日上午於高雄國家運動訓練中心舉行開訓典禮，展開第一階段集訓。

本屆賽事，運動部以最高規格支援的原則，核定補助中華職業棒球大聯盟組訓經費4400多萬元及情蒐計畫1600萬元，包含教練費、選手零用金、工作人員費及國內外膳食費等，皆專案核定提高補助基準。並由職棒聯盟籌組超過40人，包含醫師、心理師、營養師、訓練員及防護員等的行政後勤及情蒐團隊。運動部亦全額補助代表隊選手各項旅平險、意外險及失能險，讓選手能放心投入訓練及參賽。

此外，本次國訓中心也提供訓練場地及各項訓練設施，齊力為選手打造最好的競爭條件，期許選手能發揮最佳的競爭實力，為台灣爭取最大榮耀。為展現政府對國球的支持，李洋部長特別南下親赴國訓中心，致贈20萬元加菜金，慰勉教練團與選手備戰的辛勞。

賽事方面，2026年世界棒球經典賽分為分組賽與淘汰賽兩階段，共20支隊伍參賽。中華隊分在C組，Pool C賽事將於3月5日開打，依序迎戰澳洲、日本、捷克與韓國，連續4天出賽，賽程十分緊湊。

李洋表示，經典賽是國人高度關注的賽事，期許選手們享受比賽、發揮最佳實力，順利突破預賽、取得前進美國邁阿密的複賽門票。運動部也號召全體國人化身為「台灣隊」最堅強的應援團，跨海為台灣英雄加油，共創榮耀時刻。

